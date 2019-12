Eerste indruk|De Kobo Clara HD is een 6 inch e-reader met hoge resolutie aanraakscherm en achtergrondverlichting waarvan je de kleurtemperatuur kunt aanpassen. Het is de dunste e-reader in de Kobo collectie. Kun je er lekker mee lezen?

Conclusie

De Kobo Clara HD ligt lekker in de hand en heeft een mooi, scherp en helder scherm. De verlichting is mooi egaal en kan heel laag gezet worden (fijn in het donker). Je kunt het licht ook een warme tint geven met de functie ComfortLight Pro. Dat ziet er fraai uit, maar of je er sneller van zal slapen is maar de vraag. De Kobo Clara HD laat zich vlot bedienen en is gebruiksvriendelijk.

Bekijk de testresultaten van de Kobo Clara HD.

Ontwerp

De Kobo Clara HD is een slanke en lichte e-reader die lekker in de hand ligt. Hij heeft veel weg van de Kobo Aura 2nd edition, maar is net wat compacter: hij is slechts 8,3 mm dik en weegt 166 gram. De Clara HD is uitgevoerd in mat, zwart hard plastic en het scherm is in de behuizing verzonken. Dat is fijn want zo kun je niet per ongeluk een bladzijde omslaan via het aanraakscherm. De achterkant heeft een geribbeld profiel waardoor je hem stevig vast kunt houden. Aan de onderkant zit de enige fysieke knop van het apparaat: de aan-uitknop.



Scherm

Het 6 inch scherm heeft een zeer hoge resolutie (300 Pixels Per Inch) en de letters op de pagina zien er lekker scherp uit, alsof je een papieren boek leest. Met de verlichting volledig aan, zijn de bladzijden mooi wit en de letters goed zwart. Na het omslaan van de bladzijden zie je soms de letters van de vorige pagina’s licht doorschijnen. Dat valt op te lossen door het scherm vaker te verversen (standaard staat het per hoofdstuk ingesteld, maar vaker kan ook). Je ziet dan de pagina zwart worden als je de bladzijde omslaat.

Deze e-readers hebben ook een resolutie van 300 PPI:

Warm licht

De Kobo Clara HD heeft ComfortLight Pro achtergrondverlichting waarvan je de kleurtemperatuur aan kunt passen. Overdag kun je het licht blauw maken en in de avond oranje of rood. Zo’n scherm met ‘warm’ licht in de avond zou comfortabeler lezen en ervoor zorgen dat je makkelijk in slaap valt. Smartphones hebben ook een nachtmodus. Daarvan is de gedachte dat het oranje licht mogelijk minder invloed heeft op je slaapgedrag dan blauw licht. Een e-reader heeft een ander type scherm met een veel zwakkere lichtbron die niet direct in je ogen schijnt en heel laag te zetten is. Een extra positief effect op je slaapgedrag valt van Comfortlight Pro daarom niet te verwachten.

Boeken lezen

Kobo heeft een gebruiksvriendelijk menu waar je makkelijk en vlot doorheen gaat. De boeken die je als laatst gelezen hebt staan op het startscherm. In percentages zie je hoe ver je bent met lezen. Van elk boek bij Kobo gekocht boek kun je uitgebreide leesstatistieken opvragen. Bijvoorbeeld hoelang je waarschijnlijk over het boek gaat doen (op basis van je leestempo). Bladeren doe je door over het scherm te vegen of te tikken en dat gaat soepel en snel.

Bij de Kobo Clara HD kun je kiezen uit 11 lettertypes en meer dan 50 lettergroottes. Het aanpassen van de grootte doe je met een wat priegelig schuifje. In tegenstelling tot eerdere modellen reageert het scherm behoorlijk snel op je aanpassingen.

Boekwinkel

Aan de e-reader is de boekwinkel van Kobo gekoppeld, maar je kunt ook probleemloos boeken uit andere winkels op de e-reader zetten. Om gebruik te kunnen maken van deze Kobo heb je wel een account nodig. Je kunt een Kobo account aanmaken, maar inloggen met Facebook of een ander social media profiel kan ook.



