Kobo Glo HD: review

De Kobo Glo HD is de nieuwste telg in de al behoorlijk grote Kobo-familie. Hij is de opvolger van de Kobo Glo en de Kobo Aura. Allebei e-readers die prima doen in onze test. Doet de Kobo Glo HD het net zo goed?

Conclusie

De Kobo Glo HD is een waardige opvolger van de Glo en de Aura. Vooral het extreem scherpe scherm maakt indruk. Zoals we het van andere Kobo e-readers gewend zijn, is het fijn lezen op de Glo HD. Een minpuntje is dat het scherm soms traag reageert. Wil meer weten over de prestaties van de Kobo Glo HD?

Uiterlijk

De Kobo Glo HD is met 180 gram bijna even zwaar als de Kobo Glo. Net als zijn voorganger heeft hij een 6 inch scherm dat verzonken ligt in de behuizing. Dat is handig omdat je zo je duim kunt laten rusten op de rand, en je niet snel per ongeluk een bladzijde omslaat.



De Kobo Glo HD is net wat luxer uitgevoerd dan de Kobo Glo: te vergelijken met de Kobo Aura. De randen aan de voorkant zijn van glanzend hard plastic. De achterkant is van een geribbeld, zacht soort rubber. Daardoor ligt hij lekker stevig in de hand.

Uitzonderlijk scherp

Je hebt scherp en scherp. Het scherm van de Glo HD is met 300 ppi uitzonderlijk scherp. De enige andere e-reader in onze test met zo’n scherp scherm is de Amazon Kindle Voyage. Het contrast is erg goed: het zwart lijkt een stuk dieper dan dat van zijn voorgangers en het wit een stuk witter.

Zeer helder scherm

Door links op het scherm te vegen kun je de schermhelderheid instellen. De achtergrondverlichting is gelijkmatig en mooi neutraal wit van kleur. De hoeveelheid licht die het scherm uitstraalt als je hem op maximale helderheid instelt is erg indrukwekkend.

Boeken lezen

Kobo heeft een fraai en uitgebreid leesmenu. Net als bij de andere Kobo’s staan je laatst gelezen boeken op het startscherm. Naast je boeken zie je in percentages hoe ver je al bent met lezen. Van elk boek kun je uitgebreide statistieken opvragen. Bijvoorbeeld hoe veel uren je hebt gelezen of hoeveel minuten je gemiddeld aan een sessie kwijt bent.



Bladeren doe je door over het scherm te vegen en dat gaat erg soepel en snel. Eens in de 6 pagina's (of vaker) krijg je een zwarte pagina te zien om het scherm te verversen.

Bij de Kobo Glo HD kun je uitgebreid de lettertypes en lettergroottes instellen. Dat doe je met een wat priegelig schuifje. Helaas reageert het scherm niet altijd even snel op je aanpassingen. Een klein minpunt bij deze verder erg gebruiksvriendelijke e-reader.

Boekwinkel

Aan de e-reader is de boekwinkel van Kobo gekoppeld, maar je kunt op deze reader ook probleemloos boeken uit andere winkels lezen. Om gebruik te kunnen maken van deze Kobo heb je wel een account nodig. Je kunt een Kobo account aanmaken, inloggen met Facebook of een ander social media profiel kan ook.

Kobo Glo HD: Wat is het?

De Kobo Glo HD is een 6 inch e-reader met aanraakscherm en achtergrondverlichting. De Kobo Glo HD is de opvolger van de Kobo Glo (voormalig Beste uit de test). Het formaat van de e-reader en het scherm is hetzelfde, maar deze e-reader heeft een scherm dat met 300 ppi een stuk scherper is.

Specificaties Kobo Glo HD:

Type scherm: E-Ink met schermverlichting

E-Ink met schermverlichting Schermdiagonaal : 6 inch

: 6 inch Type scherm: Aanraakscherm

Aanraakscherm Schermresolutie: 1448 x 1072 pixels

1448 x 1072 pixels Afmetingen: 157 x 115 x 9 mm

157 x 115 x 9 mm Gewicht: 180 gram

