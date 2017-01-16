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Hoge bijtelling voor leasefiets

Nieuws
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Een zakelijk geleasde e-bike of speed pedelec kan een hogere bijtelling hebben dan een leaseauto. De RAI Vereniging, de overkoepelende organisatie van de fietsenbranche, gaat proberen dit te veranderen. Een mogelijke oplossing: breng het percentage voor de bijtelling omlaag. 
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:16 januari 2017

Artikel besparen op je elektrische fiets

E-bike 100% belast

Op dit moment betaalt de leasefietser loonbelasting over de volledige waarde van de fiets, wat leidt tot hoge kosten. Bij auto's gelden er nu percentages van 4% (elektrische auto's, 0 g/km CO2) en 22% voor de rest. Zo kan het gebeuren dat een tien maal zo dure auto een lagere bijtelling heeft dan een e-bike die 100% belast wordt.

Lobbyen

Uit recent onderzoek van Gazelle blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders bereid zijn om voor de fiets te kiezen als dit voor hun fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. RAI Vereniging wil daarom lobbyen bij de landelijke politiek om de fiscale regels voor werkgevers te vereenvoudigen met een leaseregeling zonder bijtelling voor de fiets.

Dat maakt het voor de werkgever simpeler te administreren en voor de werknemer simpelweg goedkoper. Wellicht komt het volgende kabinet dan met een gunstige regeling?

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