Je huis isoleren en geld besparen

Als je huis niet goed geïsoleerd is, vervliegt de warmte van je centrale verwarming door ramen, muren, vloer of dak naar buiten. Stoken voor de buitenlucht is zonde van de energie, dus zorg dat de warmte binnen blijft! Moderne huizen met energielabel A of B zijn al goed geïsoleerd, oudere woningen vaak minder. Woningen van voor 1980 zijn vaak zelfs niet of nauwelijks geïsoleerd. Alsnog isoleren bespaart veel energie en geld en je verdient de inverstering meestal snel terug.

Bij oudere woningen leveren kleine investeringen de meeste besparing op. Denk daarbij aan tochtstrips of radiatorfolie: je koopt het voor een prikkie in de bouwmarkt, maar het zorgt voor een veel lager gasverbruik.

Dak, gevel, ramen en vloeren isoleren

Zowel bij oudere als bij wat nieuwe woningen valt er veel te behalen. Als je een slecht geïsoleerde woning goed isoleert, kun je jaarlijks tot wel 2700 m3 aardgas besparen, dat is maar liefst €1700. Milieu Centraal heeft de besparingen berekend voor een gemiddelde eengezinswoning, per type isolatiemaatregel en per type woning. De tabel toont de jaarlijkse besparing in euro's, en het bedrag dat je moet investeren. Je kunt daaruit gemakkelijk de terugverdientijd afleiden. Het isoleren van het dak verdien je bijvoorbeeld in ongeveer 8 jaar terug, bij een spouwmuur is dat al in 4 jaar. Zo'n redement vang je tegenwoordig niet meer op een spaarrekening.

Wanneer je minimaal 2 isolatiemaatregelen neemt kon je daarvoor ook subsidie aanvragen, maar het subsidiebudget voor huiseigenaren is inmiddels op. Eigenaren van appartementen kunnen nog wel terecht voor de subsidie voor Verenigingen van Eigenaren.

Jaarlijkse besparing in € en daaronder (cursief) wat je eenmalig investeert

Maatregel Tussenwoning Hoekwoning / twee-onder-een-kap Vrijstaande woning Isoleren schuin dak €500 (€4000) €600 (€4600) €1000 (€8300) Isoleren vloer €160 (€1400) €180 (€1600) €320 (€2800) Isoleren spouwmuur €210 (€800) €550 (€2100) €800 (€3100) HR++-glas in plaats van enkel glas €240 (€3100) €270 (€3500) €360 (€4600)

Isolatiematerialen

Het isoleren van je woning kun je prima door een vakman laten doen. Ben je zelf erg handig en wil je het zelf doen, dan wordt het investeringsbedrag een stuk lager. Je moet dan wel kennis hebben van materialen die je gebruikt en de waarden Rc en Rd.

De isolatiewaarde van een dak, vloer of spouwmuur wordt aangegeven met de warmteweerstand Rc. Dit is de totale warmteweerstand van het dak, vloer of wand, dus van alle lagen daarin bij elkaar opgeteld. Een niet-geïsoleerd dak heeft bijvoorbeeld een Rc van 0,2 tot 0,4. Om goed geïsoleerd te zijn moet die warmteweerstand verhoogd worden naar Rc=4. Dat doe je met het isolatiemateriaal, en de warmteweerstand daarvan wordt aangegeven met Rd. Die warmteweerstand moet het verschil overbruggen, dus voor een dak met Rc van 4 is isolatiemateriaal met een Rd van 3,6 tot 3,8 nodig. De Rd van het materiaal staat op de verpakking. Op eenzelfde manier moet bij vloerisolatie een Rc van 3,5 bereikt worden, en bij spouwmuurisolatie een Rc van 1,7.

Bij dak-, vloer- en spouwmuurisolatie gaat het er dus om om de warmteweerstand Rc zo hoog mogelijk te maken. Bij glas is er weer een andere waarde van belang: de zogeheten U-waarde. Daarin wordt de isolatiewaarde van glas uitgedrukt: hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert. Hier moet de waarde dus juist weer zo laag mogelijk zijn. Enkel glas heeft een U-waarde van 5,8, dubbel glas of een voorzetraam verlaagt dat al naar 2,7. Bij HR++-glas daalt deze waarde al naar 1, en het allerbeste is zogeheten triple glas: dat heeft een U-waarde van 0,5 tot 0,9.

Subsidieregeling Energiebesparing in huis (SEEH)

De SEEH subsidie kun je aanvragen als je minimaal 2 isolerende maatregelen aan jouw woning doet. Voorwaarde is dat je als aanvrager de eigenaar bent van de woning én zelf de woning als hoofdverblijf hebt. De subsidie is pas aan te vragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Verdere voorwaarden zijn o.a. een minimum van aantal m² dat je moet laten isoleren, de maatregelen moeten zijn uitgevoerd door een bedrijf - je kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die je zelf hebt uitgevoerd - én de subsidie is voor 1 bepaalde woning maar 1 keer aan te vragen.

Ook (bewoners van) VvE's kunnen de SEEH-subsidie aanvragen, lees daar meer over op de website van milieucentraal. Daar lees je ook een uitgebreide uitleg van de SEEH-subsidie.

De subsidie geldt enkel voor maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd en is vanaf 2 september 2019 hier aan te vragen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar vind je nog meer informatie over de looptijd en hoogte van de subsidie en de details van de voorwaarden.

Energiebespaarlening

Om te besparen op je energierekening moet je soms eerst grote uitgaven doen. Bijvoorbeeld voor dubbel glas of zonnepanelen. Als je die uitgaven moeilijk op kunt brengen kan de overheid je helpen met de Energiebespaarlening: een lening met een lage rente.

Kijk op www.energiebespaarlening.nl

Op de overheidswebsite 'Energiebesparen doe je nu' staat een overzicht van verbeteropties voor je woning. Je vindt daar uitleg over subsidies en leningen, en links naar bedrijven die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Altijd goed ventileren!

Zorg altijd dat je voldoende ventileert. Dit kost een beetje energie, maar het is erg belangrijk voor je gezondheid. Bij goede isolatie en het ontbreken van kieren kunnen ongezonde stoffen zich in de lucht binnenshuis ophopen. Ventileren kan met een mechanisch ventilatiesysteem, maar roosters in de ramen en af en toe doorluchten kan ook. Veel informatie over ventileren kun je vinden bij Milieu Centraal.

