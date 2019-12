Getest: Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII en Canon PowerShot G5 X II

Nieuwe concurrenten

De nieuwe Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII lijkt qua uiterlijk erg op zijn voorganger, de RX100 VI. Camera's in de RX100-serie komen vaak erg goed uit onze test, maar zijn wel prijzig. Oudere versies blijven vaak lang te koop en zakken soms honderden euro’s in prijs. Bekijk ze in onze vergelijker.

De Canon powershot G5 X II ziet er juist heel anders uit dan de G5 X uit 2016. De zoeker en flitser zijn nu uitklapbaar, en de zoeker is naar de zijkant verplaatst. Daardoor lijkt de G5 X II erg op de RX100.

Flink prijsverschil

De Canon powershot G5 X II kost ongeveer €920, terwijl de Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII zo'n €1300 kost.

Uit onze test

Fotokwaliteit

In automatische stand zijn de camera’s aan elkaar gewaagd. De kleurweergave van de RX100 VII is beter, maar de foto’s van de G5 X II hebben een groter dynamisch bereik. Met de RX100 VII kun je verder inzoomen.

Filmen

De video's van de RX100 VII zien er net wat beter uit dan die van de G5 X II. De RX100 VII heeft nu ook een microfoonaansluiting (die heeft de RX100 VI niet), terwijl de G5 X II het altijd met de interne microfoon moet doen. Wil je video's maken met goed geluid, bijvoorbeeld om te vloggen, dan is zo’n microfoonaansluiting (en een losse microfoon) erg nuttig. Ook de nieuwe Canon PowerShot G7 X III, die we deze maand hebben getest, heeft zo'n microfoonaansluiting.

Zoeker

Beide camera's hebben een uitklapbare zoeker. Bij de RX100 VII is de zoeker direct te gebruiken na het uitklappen. Bij de G5 X II moet je na het uitklappen de zoeker nog een stukje naar je toe halen. De zoeker van de RX100 VII is net wat groter, wat prettig is in het gebruik.

Goede grip

De G5 X II heeft een rubberen grip en een kleine uitstekende rand aan de voorkant waar je je vingers achter klemt om de camera vast te houden. Daardoor ligt hij lekker in de hand vergeleken met de RX100 VII.

Meer weten?

Bekijk alle geteste compactcamera's in onze vergelijker of ga gelijk naar de beste geavanceerde compactcamera's.