Frituren hoeft niet ongezond te zijn. Als je het maar slim doet. Dus met het juiste frituurvet of in de oven. En zonder acrylamide. Lees de tips voor gezond frituren.

Friteuse of oven?

Snacks voor de oven komen qua smaak en 'bite' dicht in de buurt van gefrituurde producten. Ze bevatten na bereiding in veel gevallen ook minder vet, zout en suiker dan snacks uit de frituurpan. Op ovensnacks een coating waar bij het voorfrituren in de fabriek wat vet in trekt. Hierdoor krijg je een lekkere krokante korst.

In onze test van februari 2019 bleek dat veel ovenfrites minder vet uit de oven komen. Maar bij kroketten is het vet-, zout- en suikergehalte vaak nauwelijks minder dan die uit de frituur.

Gezonder frituren in olie of vloeibaar frituurvet

Olie en vloeibaar frituurvet bevatten weinig verzadigde vetten en zijn daarom gezonder dan vast vet.

Hoe verser het vet, des te beter. Vervang frituurvet in elk geval als je het 5 tot 7 keer hebt gebruikt. Of als het behoorlijk ruikt, stroperig is, gaat walmen of schuimen.

Frituurvet gaat langer mee en blijft langer lekker als je het na elk gebruik zeeft.

Vul gebruikt frituurvet niet aan met nieuw frituurvet, maar ververs het in zijn geheel.

In een airfryer bak je niet in hete olie, maar in hetelucht. Dat is een stuk gezonder. Bekijk de beste airfryers.

Veilig frituren

Hete olie kan brandwonden en keukenbrandjes veroorzaken. Zo houd je het veilig.

Voorkom omstoten: plaats de friteuse achter op het aanrecht.

Vul de friteuse tot het maatstreepje of maximaal tot de helft met frituurvet.

Schakel de friteuse pas in na het vullen met frituurvet.

Blus een oliebrand nooit met een blusdeken. Blusdekens kunnen bij een frituurbrand in brand vliegen. Bekijk hoe je een frituurbrand wél veilig kunt blussen.

Gezond frituren bij de juiste temperatuur

Gezond frituren doe je bij een temperatuur tussen de 150 en 180 °C. Als de temperatuur van het frituurvet te laag is, nemen producten meer vet op en bestaat de kans dat het eten niet gaar is. Bak ook niet te heet. Dan verbrandt de buitenkant terwijl de binnenkant niet gaar of nog bevroren is.

Uit de friteusetest blijkt overigens dat de daadwerkelijke temperatuur van het frituurvet bij veel friteuses lager is dan de ingestelde temperatuur.

Gezond frituren: pas op met acrylamide

Als je zetmeelrijke producten zoals aardappelen, graanproducten en deegwaren frituurt, ontstaat bij het bruin worden de stof acrylamide. Dus ook bij gepaneerde producten zoals kroketten en bitterballen, en alle snacks 'in een jasje' zoals loempia's en vlammetjes. Acrylamide is kankerverwekkend bij dieren en waarschijnlijk ook bij mensen.

Frites en chips zijn beruchte producten waar acrylamide in kan zitten. De hoeveelheid acrylamidegehalte hangt af van verschillende factoren. Zo zijn bepaalde aardappelrassen gevoeliger voor de vorming van acrylamide dan andere. Ook het oogstseizoen en de leeftijd van de aardappel spelen een rol. Voor diepvriesfrites kiezen fabrikanten bij voorkeur aardappelen met de gunstigste eigenschappen. Daarom is het vanuit het oogpunt van acrylamide beter om diepvriesfrites te gebruiken dan verse.

Wat je zelf kunt doen, is de frites niet te heet bakken. Gezondheidsorganisaties raden aan om de olie niet heter dan 175°C te laten worden. En, bak de frites niet bruiner dan goudgeel. In de oven gaat het verkleuring van goudgeel naar bruin geleidelijk, in de frituur slaat de kleur in korte tijd om. Blijf er dus bij.

Lees meer over acrylamide op de site van het Voedingscentrum.

Niet te veel frites tegelijk

Wil je gezond frituren, frituur dan maximaal een portie van 200 gram per 2 liter frituurvet. Bij een grotere portie in een keer daalt de temperatuur te sterk, krijgt het eten geen krokant korstje meer en neemt het meer vet op omdat de friet langer moet bakken.

Diepvriesproducten niet ontdooien

Laat diepvriesproducten niet ontdooien voor het frituren. Maak de frites wel zo droog mogelijk voor ze de friteuse ingaan. Want vocht (ook ijs!) zorgt voor spatten.

Gefrituurde snacks laten uitlekken

Laat gefrituurde snacks even uitlekken in het mandje en leg ze vervolgens in een schaal of vergiet met keukenpapier. Hoe sneller op tafel, des te krokanter ze blijven.

Bronnen: Voedingscentrum en Voorlichtingsbureau margarine, vetten en oliën

