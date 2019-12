Ben je van plan een huis te kopen ouder dan 1970? Besteed dan aandacht aan de fundering. Als het huis is gebouwd op houten palen of op een stalen plaat, dan bestaat het risico op funderingsproblemen. Als eigenaar draai je zelf op voor de herstelwerkzaamheden. Hoe kun je dit voorkomen?

Om welke huizen gaat het?

De inschatting is dat 400.000 woningen in Nederland te maken kunnen krijgen met funderingsproblemen. Volgens Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is er een verband tussen het type fundering en de bodemsamenstelling.

Het gaat om 2 soorten huizen:

Huizen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden. Deze lopen een groter risico op funderingsproblemen dan huizen op houten palen in zandgebieden. Huizen in kleigebieden met een fundering op staal lopen ook risico op verzakking.

Diverse omgevingsinvloeden kunnen zorgen voor problemen met de fundering. Denk aan bodemdaling, droogte, veranderende grondwaterstanden en klimaatverandering.

Wat kun je doen voordat je een huis koopt?

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk in het koopproces te informeren bij de gemeente, makelaar en/of verkoper hoe het is gesteld met de fundering van het huis dat je op het oog hebt. Lees hieronder wat je verder kunt doen.

Bouwtechnische keuring

Koop je een bestaande woning, dan is het vaak verstandig om naast de verplichte taxatie een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Dit kost ongeveer €300. In het rapport van een bouwtechnische keuring staan de gebreken en herstelkosten van de woning.

Een bouwtechnische keuring is niet verplicht, maar biedt zekerheid over de staat van de woning. De uitkomsten van de keuring kun je gebruiken tijdens de onderhandelingen. De kosten van een bouwkundig rapport zijn niet fiscaal aftrekbaar, behave als de keuring nodig is voor de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Funderingsonderzoek

Bij verwachte funderingsproblemen kan in het rapport van de bouwtechnische keuring het advies staan een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Uit dit onderzoek moet blijken welke oorzaak of combinatie van oorzaken zorgt voor problemen met de fundering.

Bij sommige gemeenten, waaronder Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Zaanstad, kun je subsidie aanvragen voor een funderingsonderzoek. Informeer bij de gemeente waar het huis staat naar de mogelijkheden en regels over funderingsonderzoek en -herstel.

Bouwkundig voorbehoud in koopcontract

Het koopcontract van een huis bevat tegenwoordig standaard een bouwkundig voorbehoud. Daarmee kun je als koper de koop ontbinden bij ernstige gebreken of als de noodzakelijke herstelkosten boven een bepaald bedrag uitkomen. Denk aan een asbestdak, dat vóór 2025 moet zijn verwijderd. In de praktijk zien kopers vaak alsnog af van een bouwkundig voorbehoud om de woning niet mis te lopen. Dat is wel een groot risico.

Let op de ouderdomsclausule

De verkoper kan een ouderdomsclausule laten opnemen in de koopovereenkomst. Hierin staat dat de koper bekend is met de ouderdom van het huis. Op deze manier sluit de verkoper de aansprakelijkheid voor (verborgen) gebreken van de woning uit.

De verkoper kan alleen een beroep doen op de ouderdomclausule als het gebrek samenhangt met de ouderdom van het huis. Bijvoorbeeld het ontbreken van een fundering onder een aanbouw zal niet als ouderdomsgebrek worden aangemerkt. Als er een ouderdomsclausule in de concept koopakte staat, lees dan goed wat de uitsluitingen zijn.

Wat kun je doen bij funderingsproblemen na de koop?

Vaak ontdek je funderingsproblemen pas na de koop. Om de verkoper aan te spreken, moet je als koper bewijzen dat de problemen er al waren voor de koop. Als blijkt dat de verkoper aansprakelijk is, kun je als koper een schadevergoeding krijgen. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Informeer dan of je in deze situatie voor rechtshulp in aanmerking komt.

Funderingsherstel

Funderingsherstel kan een onverwachte kostenpost zijn. Je ontdekt een scheur in een muur, klemmende deur of scheve vloer. Vervolgens moet aan de hand van funderingsonderzoek blijken welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn en wat het kostenplaatje is.

Woon je in een appartement? Informeer dan bij de vereniging van eigenaren of voor het totale gebouw een funderingsonderzoek uitgevoerd kan worden. Het loont om dan bij meerdere funderingsonderzoeksbedrijven een offerte op te vragen.

Funderingslening

Mogelijk kan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel uitkomst bieden als je de kosten van de herstelwerkzaamheden niet in 1 keer kunt betalen. Om van deze financiering gebruik te kunnen maken, moet je gemeente zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment geldt dat alleen voor Gouda, Haarlem, Rotterdam en Zaanstad.

Funderingsproblemen en je opstalverzekering

Verzakking door aantasting van de fundering kan bijvoorbeeld scheve vloeren, scheuren in muren en plafonds of klemmende ramen en deuren tot gevolg hebben. Schade als gevolg van verzakking, instorting en constructiefouten valt meestal niet onder de dekking van je opstalverzekering.

Lees ook: