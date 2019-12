Huis kopen? Denk aan een rechtsbijstandverzekering

Bij de aankoop van een huis is een rechtsbijstandverzekering (met module Wonen) geen overbodige luxe. De rechtsbijstandsverzekeraar geeft hulp bij geschillen rondom verbouwing en onderhoud. Ook burenproblemen zijn gedekt. Deze gaan vaak over beplanting, hinder en recht van overpad.

Denk aan de wachttermijn

Vlak voor of tijdens het conflict een rechtsbijstandverzekering afsluiten heeft geen zin. Reeds lopende en 'voorziene' geschillen zijn altijd uitgesloten van dekking. Je kunt dan wel ‘losse’ rechtshulp inschakelen of zelf een jurist of advocaat zoeken.

Daarnaast hebben sommige rechtsbijstandverzekeraars bij woongerelateerde geschillen een wachttijd van 3 maanden. Onder andere Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en ZLM hanteren deze termijn. Tijdens de wachttijd is er geen dekking voor deze geschillen.

Voor en tijdens de koop van een huis

Als je een (aankoop)makelaar in de arm neemt, kun je een discussie krijgen over de verleende dienst. Zo’n geschil valt bij de meeste verzekeringen onder de dekking Consument en Wonen. Bij Klaverblad valt het onder de standaarddekking en bij Aegon, De Goudse, ING, Lancyr en Nationale-Nederlanden valt een geschil met de makelaar onder de losse module Wonen.

Ook tijdens de koop ligt een geschil op de loer, bijvoorbeeld over het koopcontract en de daarin opgenomen ontbindende voorwaarden zoals financieringsvoorbehoud en bouwkundig voorbehoud. Voor die kwesties kun je meestal ook terecht bij de rechtsbijstandverzekering via de dekking Consument en Wonen.

Na de koop van een huis

Je kunt in de periode nadat je een huis hebt gekocht met diverse situaties te maken krijgen, zoals:

Welke dekking heb ik nodig?

Let goed op hoe de rechtsbijstandverzekering is samengesteld. De ene verzekeraar heeft bijvoorbeeld de dekking Consument en Wonen en de andere verzekeraar heeft de dekking Consument los van de dekking Wonen.

Geschillen met de buren, conflicten over vergunningen, milieuzaken en andere woonkwesties vallen meestal onder de basisdekking van de rechtsbijstandverzekering of onder de module Consument en Wonen of Wonen.

Geschillen met dienstverleners voor klussen aan je woning zoals loodgieters, installateurs en aannemers vallen onder de dekking Wonen.

Heb je een geschil met een dienstverlener over bijvoorbeeld internet of de cv-ketel, dan valt dit onder de dekking Consument.

Losse modules

De meeste rechtsbijstandverzekeringen bestaan uit een standaarddekking met verschillende aanvullende dekkingen of pakketten met vaste dekkingscombinaties.

De rechtsbijstandverzekeringen van ABN Amro, Centraal Beheer, FBTO, Inshared en Interpolis zijn 'modulair' opgebouwd. Dit betekent dat je bij deze verzekeringen kunt kiezen welke dekkingen je wilt meeverzekeren of weglaten. Wij zijn voorstander van modulair verzekeren.

Het loont om zorgvuldig de rechtsbijstandverzekeringen te vergelijken, zodat je alleen de onderdelen verzekert die voor jou belangrijk zijn. Je kunt hierdoor geld besparen.

Conflict binnen de VvE

Koop je een appartement, dan ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Vaak is er wel dekking voor geschillen binnen de VvE is, maar dit staat niet altijd duidelijk omschreven in de polisvoorwaarden. Bij Arag (Slim Geregeld), De Goudse, ING en Nationale-Nederlanden, is er geen dekking bij VvE-gerelateerde conflicten.

Een rechtszaak starten

Loopt het geschil rondom de woning zo hoog op dat er een juridische procedure nodig is? Dan mag je via de rechtsbijstandverzekeraar zelf een advocaat of andere juridische deskundige kiezen.

Het recht op vrije advocaatkeuze is er alléén als de verzekeraar besluit een rechtszaak te starten. Er gelden wel maximumbedragen voor de kosten die de zelf gekozen advocaat maakt. Je kunt er ook voor kiezen om de procedure door een jurist of advocaat van de verzekeraar te laten voeren. Dan gelden er geen maximumbedragen.

