Eerste indruk|Met NVM Online bieden kun je online een bod uitbrengen op een woning. Handig is dat je zo sneller kunt bieden dan via de gebruikelijke weg. Nadeel is wel dat het uitlokt tot ‘overbieden’.

Conclusie

Online bieden is een nieuw digitaal biedingssysteem op Funda. Online bieden kan handig zijn als je precies weet wat je maximaal voor je nieuwe woning wilt uitgeven en tegen welke ontbindende voorwaarden.

Wie van zichzelf weet dat hij zich snel laat meeslepen in een biedingsproces of een woning erg graag wil hebben, loopt de kans flink te overbieden. Bovendien weet je niet hoe serieus andere deelnemers zijn; wellicht zijn er bieders die alleen meedoen om de prijs op te drijven.

Het hele biedingsproces is overigens niet zo digitaal als het lijkt want je moet je identiteitsbewijs laten zien bij een ‘fysieke’ makelaar.

Wat is NVM Online bieden?

NVM Online bieden is een digitaal biedingssysteem bij de verkoop van woningen op Funda. Je kunt digitaal bieden op een woning; daarbij zie je ook het bod van anderen. Je bod bestaat uit een bedrag plus ontbindende voorwaarden. Tijdens het biedingsproces kun je je bod verhogen of de ontbindende voorwaarden veranderen. Verkopers kunnen dit systeem alleen gebruiken via een deelnemende makelaar. Voorlopig doen hier slechts 40 makelaars aan mee.

Hoe werkt het

Wie digitaal wil bieden op een woning moet zich registreren via de website NVM Online Bieden. Je account wordt pas geactiveerd als je bij één van de deelnemende makelaars langs gaat met je identiteitsbewijs. Daarna moet je je vooraf aanmelden in het biedsysteem van de woning. De deelnemende woningen zijn herkenbaar aan het label ‘NVM Online Bieden’ op Funda.

Het bieden

Als de bieding op het huis begint, kun je een geldbedrag bieden mét ontbindende voorwaarden. Denk daarbij aan het krijgen van een hypotheek of het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring.

Je kunt zien welk bedrag anderen bieden en daarna je bod verhogen of je ontbindende voorwaarden aanpassen.

Via een tijdbalk kun je de begin- en eindtijd volgen (bieden kan nog X uur en X minuten). Bij een bod in de laatste 3 minuten wordt de tijd verlengd met 3 minuten vanaf het laatste bod.

Na sluiting van de bieding belt de makelaar de verkoper. Samen nemen ze de biedingen door en kijken wie de woning ‘mag’ kopen.

De verkopende makelaar belt daarna één van de bieders. Dit hoeft niet altijd degene te zijn met het hoogste bod, maar kan ook de koper zijn met voor hem de meest gunstige voorwaarden.

Acceptatie van je bod

De koop is pas gesloten als de koper en de verkoper een koopovereenkomst hebben getekend. Daarna heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd. Een verkoper weet dus niet of het hoogste bod stand houdt.

Privacy

De andere bieders krijgen jouw persoonlijke gegevens niet te zien. Als bieder krijg je een unieke biedings-ID.

Voordelen

Inzicht in de biedingen. Omdat je ziet welk bod anderen uitbrengen, kun je je bod erop aanpassen.

Het biedingsproces kan sneller gaan.

Nadelen

In gebieden waar de woningmarkt oververhit is, kan dit systeem een prijsopdrijvend effect hebben. Bij een woning in een gebied waar de huizenmarkt overspannen is, kun je vlak voor het einde van de biedtermijn een prijzenrally verwachten.

Iemand die het huis niet wil kopen, kan meebieden om de prijs op te drijven. Diegene kan later afzien van de koop.

Van jouw concurrenten zie je alleen de geboden prijs, niet de gestelde voorwaarden.

Het aantal deelnemende makelaars is (nog) beperkt. Opvallend is, dat er geen deelnemende makelaars zijn in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er nemen wel 3 makelaars deel in Den Haag.

Tips

Bedenk vooraf wat jouw maximale eindbod is, zodat je je niet kunt laten meeslepen in de strijd om een woning.

