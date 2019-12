Wat kan de notaris nog meer voor je doen?

Als je een (bestaand) huis koopt, ga je naar de notaris voor het tekenen van de leveringsakte en de hypotheekakte. Daarna krijg je de sleutel van je nieuwe huis! Het is slim om vooraf uit te zoeken of je nog meer zaken bij de notaris moet regelen. Waar moet je dan aan denken?

Samenlevingsovereenkomst

Ga je samenwonen in je nieuwe woning, leg dan een aantal dingen vast in een samenlevingsovereenkomst. Je kunt zelf bepalen wat jullie willen vastleggen. Het is handig om in ieder geval ‘wederzijdse zorgplicht’ op te nemen. Hiermee kun je:

Fiscaal partnerschap voor de Belastingdienst regelen. Fiscale partners mogen voor aftrekposten zoals hypotheekrente zelf bepalen wie het bedrag opgeeft bij de aangifte. Schuif je de hypotheekrente naar de partner met het hoogste inkomen, dan levert dit vaak belastingvoordeel op.

Bij het pensioenfonds regelen dat jouw opgebouwde pensioen na overlijden naar je partner gaat en andersom. Pensioenfondsen accepteren bij samenwoners alleen een samenlevingsovereenkomst als bewijs van de relatie.

In de samenlevingsovereenkomst kun je verder bijvoorbeeld afspraken maken over:

De waardestijging van het huis, bijvoorbeeld dat je die waarde samen deelt na verkoop.

Het spaargeld dat je in het huis hebt gestoken.

De inboedel en de auto: wie krijgt wat als jullie uit elkaar gaan?

In een samenlevingsovereenkomst kun je niet vastleggen wie erft na overlijden. Daar heb je een testament voor nodig.

Testament

Als je samenwoont en een huis hebt gekocht, is het verstandig om meteen een testament te laten maken. Voor de wet zijn samenwoners geen familie van elkaar. Dit heeft gevolgen als je partner overlijdt: de familieleden van je partner (zijn/haar ouders, broers, zussen) erven de helft van jullie bezit bij overlijden. Dus ook de helft van jullie woning en de helft van de hypotheek. Je kunt dan misschien niet meer in het huis blijven wonen. Dit kun je voorkomen door in een testament elkaar als erfgenaam te benoemen.

Ga naar de website van de Goedkoopste Notaris voor een indicatie van de tarieven van een samenlevingsovereenkomst en een testament.

Partnerverklaring

Is er een aan de hypotheek verpande overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Informeer dan naar de ‘partnerverklaring’. Die verklaring zorgt ervoor dat je partner de eerste begunstigde is als je komt te overlijden. Zonder partnerverklaring zou de bank de eerste begunstigde zijn. In beide gevallen moet de verzekeringsuitkering wel worden gebruikt om de hypotheek af te lossen.

Of een partnerverklaring gunstig is hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Met name de hoogte van de nalatenschap en de hoogte van je nabestaandenpensioenuitkering zijn van belang.

Zonder partnerverklaring komt het huis, na overlijden van de eerste partner, vrij van hypotheek in de nalatenschap. Mét partnerverklaring komt na het overlijden van de eerste partner het huis juist met hypotheek in de nalatenschap. De overlijdensrisicoverzekering wordt vervolgens uitgekeerd aan de langstlevende partner, die er de hypotheek mee aflost. De langstlevende partner heeft daardoor een vordering op eventuele andere erfgenamen, zoals de kinderen.

