Eerste indruk|Stekkie komt met een nieuw product: de Stekkie Inkomensaanvuller. Een hypotheek waarmee je als 60-plusser de overwaarde van je woning kunt verzilveren zonder verkoop van je woning of verhuizing. Een aanrader of niet?

Conclusie: interessante opeethypotheek

De Inkomensaanvuller van Stekkie is een goede oplossing voor 60-plussers die hun vermogen vooral in bakstenen hebben zitten en graag hun inkomen willen aanvullen. Met deze hypotheek kun je de overwaarde van je woning verzilveren zonder te verhuizen of de woning te verkopen.

Omkeerhypotheek

De Stekkie Inkomensaanvuller is een zogenaamde omkeerhypotheek waarbij de schuld niet daalt maar toeneemt. De nadruk ligt daarbij op de maandelijkse aanvulling op het inkomen. Je kunt deze hypotheek ook afsluiten als het inkomen te laag is voor een standaardhypotheek. Het is een relatief veilig product: de verzekeraar dwingt je niet om de woning te verlaten als de schuld te hoog oploopt.

Nadelen

Het product heeft wel een aantal nadelen. Hoewel de maandelijkse aanvulling rekening houdt met de overblijvende 50% van de woningwaarde, zal de erfenis die je nalaat een stuk kleiner zijn. Ook is het nog niet mogelijk om een hoog bedrag te laten uitkeren om bijvoorbeeld de woning op te knappen. En de Stekkie Inkomensaanvuller is niet mogelijk als er nog een hypotheek op de woning rust.

Wat is Stekkie Inkomensaanvuller?

De Stekkie Inkomensaanvuller is een zogenaamde omkeerhypotheek waarbij de schuld niet daalt maar toeneemt. Met deze hypotheek kun je de waarde van je woning verzilveren zonder dat je hoeft te verhuizen of je woning hoeft te verkopen. Je ontvangt een maandelijkse uitkering. Daarnaast kun je een reservepotje van €10.000 aanhouden. Hierover betaal je pas rente als je een bedrag hebt opgenomen.

Stekkie is een label van verzekeringsmaatschappij Vivat. Hieronder valt onder meer ook Reaal.

Hoe werkt het?

Je kunt kiezen uit een rentevaste periode van 10, 15 en 20 jaar. De duur van de maandelijkse uitkeringen is gelijk aan de rentevaste periode. Kies je voor 10 jaar, dan wordt na 10 jaar gekeken of het maandbedrag aangepast moet worden. Bij een keuze voor 20 jaar kan je bij voldoende waarde van de woning opnieuw een aanvulling aanvragen.

Niet fiscaal aftrekbaar

Ook nadat de uitkeringen zijn gestopt wordt de verschuldigde rente bijgeschreven. De hypotheek wordt terugbetaald bij verkoop van de woning of bij overlijden van de laatste partner. De eventuele restschuld is voor eigen rekening. Die kans is echter niet groot. Stekkie onderzoekt of ze dit risico binnenkort voor eigen rekening kunnen nemen. De hypotheek valt in box 3. Dit betekent dat de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

Voor wie?

Je komt alleen in aanmerking voor de Stekkie Inkomensaanvuller als beide partners minimaal 60 jaar oud zijn. Ook moet de woning hypotheekvrij zijn. De hoogte van het inkomen speelt geen rol bij de Stekkie Inkomensaanvuller.

Kosten en rente

Stekkie rekent €550 afsluitkosten. Daarnaast schat Stekkie zo'n €3.000 voor het verplichte taxatierapport, de notariële akte en een tussenpersoon voor het verplichte advies hierover.

Op de peildatum (5 april 2019) bedraagt de rente 2,5% bij 10 jaar rentevast, 3,4% bij 15 jaar rentevast en 4,2% bij 20 jaar rentevast. Bij 10 jaar is Stekkie Inkomensaanvuller voordeliger dan de vergelijkbare ABN Amro Overwaarde Hypotheek, maar bij 20 jaar juist een stuk duurder.

Rekenvoorbeelden Hoe ouder je bent bij aanvang, des te hoger de maandelijkse uitkering. De hoogte van de maandelijkse uitkering is onafhankelijk van de hoogte van de rente en de duur van de uitkeringen. De maximale uitkering wordt zo berekend dat op de theoretische sterfdatum de hypotheek, op basis van een rente van 4,2%, uitkomt op 50% van de waarde van de woning. In onze rekenvoorbeelden gaan we uit van een hypotheekvrije woning met een waarde van €300.000. Voorbeeld 1 Een alleenstaande van 67 jaar kan afgerond een maandelijkse aanvulling krijgen van maximaal €430. Bij een rentevaste periode van 10 jaar is de schuld na 10 jaar opgelopen tot €58.623.

Bij onveranderde rente en uitkering stijgt de schuld door naar €133.876.

Daar staat €103.106 aan extra inkomen tegenover. In totaal heb je dan driekwart van de schuld als aanvulling van het pensioen kunnen gebruiken. De rest is rente.

Een uitkeringspercentage van 77% over 20 jaar is voor een opeethypotheek prima. Zou de 67-jarige voor 20 jaar rentevast kiezen, dan loopt de schuld op naar €161.726 en een uitkeringspercentage van 64%. Voorbeeld 2 Kies je als 75-jarige voor de Stekkie Inkomensaanvuller, dan ontvang je maandelijks maximaal €712. Na 10 jaar is de schuld opgelopen naar €97.143. Dit betekent een uitkeringspercentage van 88%.

Lees ook: