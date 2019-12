Triodos Energiebespaarlening

Eerste indruk|Triodos verstrekt vanaf 1 mei 2018 de Energiebespaarlening. Een sympathiek initiatief, geschikt voor mensen die hun hypotheek graag bij een duurzame bank willen afsluiten én hun woning willen verduurzamen. Ga je door de aanpassingen naar energielabel A of B, dan is de constructie interessant.

Doen of niet?

Het gehele pakket (hypotheek plus lening) is op dit moment niet voordelig voor woningen die niet zuinig zijn, omdat de hypotheekrente bij Triodos hiervoor relatief hoog is. Ga je door het aanpassen van je woning naar energielabel A of B, dan is de constructie interessant. Triodos zegt dat zij de hypotheektarieven voor niet-zuinige woningen wel op korte termijn gaat verlagen.

Wat is het?

Triodos verstrekt een apart hypotheekbedrag naast de ‘gewone’ hypotheek om je woning te verduurzamen. Denk aan het isoleren van je woning, het plaatsen van zonnepanelen of de aanschaf van een warmtepomp. De lening is minimaal €5000 en maximaal €25.000. Betaal je dus een hypotheekrente van 2,8%, dan leen je met de Energiebespaarlening dus tegen 1,4%. Die lening moet je in 10 jaar aflossen. Het geld komt niet gelijk beschikbaar, maar Triodos stort het in een depot. Als je aantoont dat je het geld besteedt aan verduurzaming van je woning, mag je geld uit het depot halen. Je begint wel gelijk met aflossen. Bij Triodos hangt je hypotheekrente af van hoe energiezuinig je woning is: hoe zuiniger, hoe lager het tarief.

Voordelen

De lening is een voordelige manier om het verduurzamen van je woning te financieren.

Het is een sympathiek initiatief om energiezuinig wonen te bevorderen.

De hypotheekrentes bij Triodos hangen af van hoe energiezuinig je woning is. Komt je woning door de energiebesparende maatregelen in een beter label, dan gaat de rente voor je hypotheek omlaag.

Je krijgt een gratis verduurzamingsadvies ter waarde van €300.

Nadelen

De hypotheek moet bij Triodos lopen. De hypotheekrente voor minder zuinige woningen is bij Triodos nu relatief hoog. Het totale pakket (hypotheek plus voordelige lening) is voor zulke woningen dus relatief duur.

Je moet direct beginnen met aflossen, ook als je het geld pas na bijvoorbeeld 2 jaar gebruikt.

Je moet de lening in korte tijd (10 jaar) aflossen. Financier je energiebesparende maatregelen mee in je ‘gewone’ hypotheek in plaats van een lening dan kun je in 30 jaar aflossen.

Hypotheektarieven omlaag

Triodos zegt de hypotheektarieven voor niet-zuinige woningen te gaan verlagen, zodat juist mensen met een niet-energiezuinige woning ook bij Triodos terechtkunnen en gaan verduurzamen. Heb je al een superzuinige woning dan zijn de hypotheekrentes lager maar heb je de lening voor verduurzaming niet nodig.

Andere opties

Er zijn meer mogelijkheden om extra en voordelig te lenen om je woning te verduurzamen. Je kunt dan zelf een hypotheekverstrekker kiezen:

Als je investeert in energiebesparende maatregelen en je vraagt NHG (Nationale Hypotheek Garantie) aan dan mag je 106% lenen in plaats van de 100% van de waarde van je woning. Het maximale NHG bedrag wordt dan €280.900 in plaats van €265.000 en je kunt de gehele lening in 30 jaar aflossen. Dit geldt ook voor de lening van Triodos.

Is NHG niet mogelijk dan kun je ook een lening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

