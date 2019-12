Airbnb Host Protection Insurance-programma

Airbnb Host Protection Insurance: review

Conclusie

Dat Airbnb haar Host Protection Insurance-programma nu ook aanbiedt in onder meer ons land, is zonder meer toe te juichen. Het betekent voor potentiële verhuurders opnieuw een drempel minder. Iets minder enthousiast zijn wij over het feit dat het bedrijf voor de verzekering samenwerkt met verzekeringsbeurs Lloyd’s of London. Dat maakt de afwikkeling helaas wat minder transparant dan bij een Nederlandse partij, al lopen de claims wel via Airbnb zelf.

Het Host Protection Insurance-programma is een aanvulling op Airbnb's Verhuurders Garantie, die verhuurders beschermt tegen beschadigingen aan hun eigendommen door gasten in hun accommodatie. Is de Verhuurders Garantie vergelijkbaar met een inboedelverzekering, de Host Protection Insurance is feitelijk een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Bedrijfsmatige activiteit

Een gewone AVP biedt echter geen dekking gedurende de tijd dat een woning wordt gebruikt door toeristen. Verzekeraars beschouwen dit immers als een ‘bedrijfsmatige’ activiteit, waarvoor hun polissen geen dekking bieden. ASR, Centraal Beheer Achmea en Nationale-Nederlanden hebben recentelijk de voorwaarden van hun inboedelverzekering hierop aangepast. Ook zij bieden evenwel (nog) geen oplossing voor de aansprakelijkheidsrisico’s als een woning wordt verhuurd aan toeristen.

Dat Airbnb deze verzekering nu ook in ons land aanbiedt, is dan ook zonder meer toe te juichen. Natuurlijk valt (lang) niet alles onder de dekking, maar dat geldt voor een reguliere AVP net zo goed. Minpuntje is wel dat huurderving (de woning kan tijdelijk niet worden verhuurd na een schade, waardoor je huurinkomsten misloopt) niet gedekt is. Wie zich ook dáárvoor wil verzekeren, kan terecht bij het intermediairsbedrijfje Capital Vision dat een verzekeringspakket aanbiedt speciaal voor Airbnb-verhuurders.

Wat is het Host Protection Insurance-programma?

Het zogenoemde Host Protection Insurance programma is niets anders dan een aansprakelijkheidsverzekering voor Airbnb-verhuurders in Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De verzekering beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims tot 1 miljoen dollar (zo’n €880.000), die zich tijdens een verblijf voordoen in een Airbnb-accommodatie.

Letsel- en materiële schade

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verhuurders tegen claims van derden, bijvoorbeeld als een gast gewond is geraakt tijdens het verblijf of als er sprake is van materiële schade. De dekking omvat ook claims van een huiseigenaar tegen een verhuurder, bijvoorbeeld als een gast schade heeft aangebracht aan de accommodatie.

Net als een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geldt de Airbnb-polis niet voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit opzet, geweld seksueel misbruik of mishandeling door de verhuurder of een andere verzekerde en verlies van inkomsten (huurderving). Daarnaast zijn uitgesloten: schade als gevolg van schimmels of bacteriën, Chinese gipsplaten, overdraagbare ziekten, verontreiniging en asbest, lood of silica.

Voorbeelden

Wel gedekt:

Een gast breekt zijn pols na het uitglijden op het tapijt en dient een letselclaim in bij de verhuurder.

Een gast raakt gewond bij het trainen in de sportschool van het appartementencomplex als de loopband defect raakt. Hij dient een letselclaim in bij de verhuurder en de eigenaar van het appartementencomplex.

Een gast laat in de hal van het gebouw per ongeluk haar koffer vallen op de voet van een derde persoon. Deze dient een letselclaim in bij de verhuurder en bij de eigenaar van het gebouw.

Niet gedekt:

Opzettelijke handelingen waarbij de aansprakelijkheid niet het gevolg is van een ongeval.

Beschuldigingen van laster of smaad.

Onroerend goed-kwesties, zoals schimmel, luizen, asbest of vervuiling

Auto-ongelukken, zoals voertuigen in beweging.

Door met een woning te (blijven) adverteren op Airbnb ga je automatisch akkoord met de dekkingsvoorwaarden van het Host Protection Insurance programma. Een claim indienen gaat via www.airbnb.nl/contact.

