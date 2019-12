Eerste indruk|Het ASR Voordeelpakket is aangepast aan het moderne wonen. Je hebt nu bijvoorbeeld de keuze voor een verhuurdekking als je je huis incidenteel verhuurt, en de laadpaal voor de elektrische auto is voortaan standaard meeverzekerd. We zijn niet over alle aanpassingen even enthousiast...

Conclusie

De uitbreiding van de verhuurdekking in deze inboedel- en opstalverzekering is een pluspunt. De rest van de verzekering is redelijk vergelijkbaar met andere verzekeringen. ASR heeft er niet voor gekozen om 10 jaar lang nieuwwaarde uit te keren, zoals de inboedelverzekeringen van ING en Nationale-Nederlanden.

De vernieuwde mobiele elektronicadekking van het ASR Voordeelpakket is een gemiste kans. Het is best een dure verzekering en de kans dat iemand zijn smartphone, tablet of laptop meeneemt naar het buitenland is erg groot en dan is die niet verzekerd via de buitenhuisdekking. Je sluit juist een buitenshuisverzekering af, omdat het verzekerde bedrag hoger is en je langer nieuwwaarde krijgt uitgekeerd dan een reisverzekering.

Voordelen van deze verzekering

Het standaard uit te keren bedrag bij gestolen lijfsieraden is verhoogd van €2000 naar €6000.

De speciale verhuurdekking is handig voor mensen die weleens hun huis verhuren via Airbnb of Wimdu.

Onder de oude buitenshuisdekking werden gestolen mobiele telefoons niet vergoed, nu wél mits je de mobiele elektronicadekking afsluit.

Alle mobiele telefoons (en telecommunicatiemiddelen) binnen het gezin vallen eronder.

Ook val- en stootschades of ongelukjes zoals je mobiele telefoon in de wc-pot laten vallen, zijn gedekt.

Er is geen eigen risico.

De bedragen voor verzekerde kostbaarheden buitenshuis zijn niet meer gemaximeerd, maar de verzekerde kan nu zélf kiezen uit een dekking van €7500, €15.000 of €25.000.

Nadelen van deze verzekering

De mobiele elektronicadekking geldt alleen in Nederland, niet wereldwijd,

Verlies is niet gedekt. Let op: je krijgt geen schadevergoeding bij schade aan geleende of gehuurde mobiele elektronica,

Uitkering van elektronicadekking is op basis van dagwaarde. De producten worden in 3 jaar afgeschreven.

Voor stormschade is er een eigen risico van €375. Dat is best hoog in vergelijking tot andere opstalverzekeringen.

Wat is ASR Voordeelpakket?

ASR Voordeelpakket is een inboedel- en opstalverzekering voor je woonhuis. Deze verzekering is sinds 17 maart 2015 gemoderniseerd naar de nieuwe wensen van de consument. Wie zijn huis incidenteel verhuurt via sites als Airbnb, Wimdu of woningruil, kan voortaan kiezen voor de speciale verhuurdekking, zodat schade aan jouw huis tijdens verhuur gedekt is. En klanten kunnen kiezen of ze hun zonnepanelen willen meeverzekeren. Dit is ook mogelijk als de zonnecollectoren niet op het eigen woonhuis vastzitten, maar bijvoorbeeld in de tuin staan of bevestigd zitten op het dak van de schuur.

Dekking

De verzekerde heeft keuze uit verschillende aanvullende dekkingen:

Extra uitgebreid of allrisk

Glas (let op: bijzonder glas is tot €500 gedekt)

Verhuur

Beroepsuitrusting (kantoor aan huis of dure spullen van je werkgever in huis)

Kostbaarheden, verlies en buitenshuis

Mobiele elektronica

Inboedeldekking op een ander adres

Verhuurdekking

Er gelden beperkingen voor verhuur:

Er moet in alle gevallen een schriftelijke huurovereenkomst zijn.

Het gaat om incidentele verhuur (niet meer dan 17 weken per jaar).

Je verhuurt het hele woonhuis aan één persoon of één gezin (bij verhuur aan verschillende personen of gezinnen tegelijkertijd vergoedt ASR geen schade).

De inboedel van de huurder en zijn gezelschap is niet verzekerd.

Vandalisme of diefstal door de huurder is niet gedekt en er moeten braaksporen zijn.

Bij kamerverhuur mag je maximaal 3 kamers verhuren en moet je er zelf ook nog wonen.

Run je een Bed & Breakfast in huis, dan mag je maximaal 17 weken per jaar kamers verhuren en moet je zelf dagelijks toezicht houden.

Kostbaarheden, verlies en buitenshuis

Je bent wereldwijd buiten én binnen je huis verzekerd voor verlies en schade aan kostbaarheden. De standaard dekking voor bijzondere bezittingen is €15.000 Dit zijn sieraden, kunst, verzamelingen, antiek, foto- en filmapparatuur, muziekinstrumenten, golf-, duik-, parachute-uitrusting, hengel- of paardensport en medische apparatuur behalve gehoorapparaten. Op aanvraag is dit bedrag te verhogen.

Mobiele elektronicadekking

In tegenstelling tot andere buitenshuisverzekeringen splitst ASR kostbaarheden en elektronische apparaten in 2 categorieën:

Je mobiele telefoon, laptop, tablet, MP3-spelers en gadgets als smartwatch, Google glass en een mobiele spelcomputer vallen onze deze Telecom-dekking. Je bent alleen verzekerd voor schade in Nederland en niet tegen verlies.

Je foto- film, en videoapparatuur en sieraden vallen onder de 'buitenshuisdekking kostbaarheden' en daarvoor ben je wereldwijd verzekerd én tegen verlies.

Premie

Een gezin uit Hilversum met kinderen betaalt voor de nieuwe allrisk inboedel- en opstalverzekering inclusief glasdekking, kostbaarheden buitenshuis tot €7500 en mobiele elektronicadekking en de standaard sieradendekking van €6000 en bijzondere bezittingen zijn tot €15.000 verzekerd met €0 eigen risico €535,32 per jaar inclusief assurantiebelasting. De premie is geen prijsknaller en valt onder de middenmoters. Kijk in onze vergelijker wat jij betaalt voor een nieuwe inboedel- en of opstalverzekering.

