Delta Lloyd woonverzekeringen 2017

Eerste indruk|Per 1 april 2017 heeft Delta Lloyd een viertal nieuwe woonverzekeringen in de markt gezet, naast de bestaande producten. Het gaat om de inboedelverzekering 2017 en de opstalverzekering 2017, beide in zowel een Allrisk- als een extra uitgebreide (Comfort-) variant.

Conclusie

De basisdekking wijkt slechts op enkele punten af van de bestaande producten (zie verderop). Dat vertaalt zich in onze online vergelijker in vrijwel identieke Testoordelen. Het belangrijkste verschil is dat Delta Lloyd een aantal aanvullende modules biedt: Duurzaam wonen (opstal), Bedrijfsinventaris ZZP’ers en Buiten het huis (inboedel), Glasdekking, Huurdersbelang, Eigenaarsbelang en Tijdelijke verhuur (inboedel én opstal). Wie die allemaal kiest, is veel duurder uit dan met de ‘oude’ producten.

Duurzaam wonen

Schade aan zonnepanelen, -boilers, windturbines of laadpalen valt niet onder de basisdekking van de Opstalverzekering 2017. Daarvoor moet je voor €36 aan extra premie per jaar de module Duurzaam wonen afsluiten. De maximale vergoeding is dan €25.000 per gebeurtenis. Diefstal van zonnepanelen is niet gedekt, evenmin als productieverlies. Begin 2015 zei Delta Lloyd nog te gaan onderzoeken of er behoefte was aan dekking voor de financiële schade van productieverlies, na diefstal of uitval van zonnepanelen.

Bedrijfsinventaris ZZP

Heb je een kleinschalige activiteit aan huis, zoals een administratiekantoor of schoonheidssalon? Dan biedt deze module dekking bij schade aan je inventaris, eveneens tot €25.000 per gebeurtenis. Goederen en voorraden worden tot €5000 vergoed.

Buiten het huis

Spullen buiten het huis (maar alleen binnen Nederland!) zijn verzekerd tot €5000, met een eigen risico van €50 per gebeurtenis. Wel geldt er een maximumvergoeding voor onder meer foto-, film-, geluids-, video- en draagbare computerapparatuur (opgeteld €1250 voor alle verzekerden) en telecomapparatuur (€250).

Tijdelijke verhuur

Verhuur je jouw woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan maximaal 2 verschillende huurders tegelijk? Dan biedt de nieuwe module Tijdelijke Verhuur voor zo'n €20 per jaar dekking voor eventuele schade aan de woning of je spullen. De totale verhuurperiode mag in dat geval niet langer zijn dan 90 overnachtingen per jaar. Diefstal en vandalisme door een

huurder is nooit gedekt.

Verbeteringen

Een aardige verbetering in de basisdekking is dat de nieuwe woonverzekeringen ook in het eerste contractjaar per direct zijn op te zeggen. Daarnaast worden de kosten van een contra-expert ook vergoed als die hoger liggen dan de kosten van de door Delta Lloyd benoemde expert. Verder mag je als verzekerde zónder toestemming vooraf van Delta Lloyd glasschade (laten) herstellen.

Verslechteringen

Op enkele punten is de basisdekking juist uitgekleed. Zo wordt nog slechts een beperkt aantal bouwaarden (het materiaal waar de buitenmuren van zijn gemaakt) standaard geaccepteerd en zijn antennes en zonweringen uitgesloten van dekking op de Opstalverzekering 2017. Een leegstaand huis is nog maar 6 maanden verzekerd, in plaats van onbeperkt. Verder bedraagt het eigen risico standaard €100 (in plaats van €0), maar is aan te passen naar €0, €250 of €500.