Minder inbraken door Whatsapp-buurtpreventie

Daling inbraken



In bijna alle provincies is er vorig jaar minder ingebroken. Dit blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Alleen in het zuiden van het land, in de regio's rond Tilburg, Breda en Eindhoven, blijft de daling achter. Volgens de verzekeraars neemt het aantal inbraken af door de opkomst van buurtpreventiegroepen via Whatsapp. Hierin waarschuwen buren elkaar en de politie als ze iets verdachts zien.



Claims tijdens de feestdagen



Tijdens de feestdagen loopt het aantal claims bij de verzekeraars flink op. Het gemiddelde aantal claims in december, tussen 2011 en 2015:

Eerste kerstdag: 262 claims

Tweede kerstdag: 234 claims

Pakjesavond: 193 claims

Oudejaarsavond: 235 claims



Auto minder in trek



Het aantal inbraakclaims voor auto's neemt toe in het najaar, maar opvallend genoeg niet tijdens kerst. De verzekeraars denken dat dit komt doordat we op die dagen veel onderweg zijn. Op een gemiddelde dag komen 215 claims van (poging tot) auto-inbraak binnen. In het najaar stijgt dat naar tussen de 250 en 300 claims per dag.



Tips tegen inbraak



Met een beveiligingscamera kun je een inbreker of insluiper betrappen, maar veel liever houd je ze buiten de deur. Deze preventietips van de politie kunnen ervoor zorgen dat een dief jouw woning ongemoeid laat.



Premiekorting



Je huis beveiligen tegen inbraak kan een veiliger gevoel geven. Bovendien krijg je dan bij een groot aantal verzekeraars korting op de premie van de inboedelverzekering.



Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Consumentenbond.