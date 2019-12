Grote verschillen bij dekking elektronica schade

Zo heb je bij ASR en InShared niks aan je allrisk-dekking, als je dit soort kwetsbare apparaten stoot of laat vallen. Dit is wel tegen extra premie bij te verzekeren. Die extra dekking is flink aan de prijs. Desondanks krijg je bij InShared dan nog steeds te maken met €50 eigen risico per schadegeval (maximaal 2 per jaar).

Maximale uitkering beperkt

Bij Nationale-Nederlanden is de maximale uitkering bij schade aan draagbare elektronica beperkt. Afhankelijk van het gekozen pakket bedraagt de maximale uitkering voor laptops €400 of €600 en voor mobiele telefoons €200 of €300. Dit blijkt uit een inventarisatie door onderzoeksbureau MoneyView.

Bij de overige verzekeraars is de dekking voor draagbare elektronica gelijk aan die voor audio- en/of computerapparatuur. Die dekking loopt overigens óók sterk uiteen: van €2500 (United Insurance) en €3000 (Klaverblad Budget) tot €20.000 (Avéro Achmea) en €25.000 (De Goudse Excellent Plus).

Helemaal geen apart maximum voor audio-apparatuur en computers heb je bij Allianz, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Klaverblad (Royaal), SNS en Woongarant.

Extra eigen risico

Diverse aanbieders hebben een aanvullend eigen risico voor schade aan audio(visuele) apparatuur, computers en mobiele telefoons. Dit geldt voor:

Interpolis: €50 per object per gebeurtenis

Delta Lloyd: €150 (tenzij al een ander eigen risico van toepassing is)

Aegon: €250 per gebeurtenis (behalve als schade hersteld kan worden door Aegon Schade Service)

De volgende verzekeraars hanteren alleen een (extra) eigen risico bij specifieke allrisk-schades (bijvoorbeeld veroorzaakt door jouzelf of een gezinslid) aan mobiele elektronica:

Allianz: €45

Centraal Beheer: €50

ZLM: €100

FBTO: €150

Bron: MoneyView/Consumentenbond

