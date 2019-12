Telefoonreparatie Centraal Beheer

Eerste indruk|Centraal Beheer heeft een eigen reparatieservice voor telefoons. De wachttijd is maximaal 30 minuten. Je hebt dus geen leentoestel nodig. Je kunt kiezen uit reparatie bij een servicepunt of op locatie. Bijvoorbeeld thuis of op je werk.

Update: Swoop failliet

De reparateur van smartphones Swoop is op 24 oktober 2018 failliet verklaard. Centraal Beheer blijft de dienst Telefoonreparatie aanbieden. Bij reparatie op locatie werkt de verzekeraar samen met Terello. Centraal Beheer stopt voorlopig met de telefoonreparatie via servicepunten. De woordvoerder liet ons weten dat klanten die gebruik hebben gemaakt van de telefoonreparatiedienst van Swoop de afgegeven garantie behouden.

Conclusie: service van verzekeraar

Waarom zou je kiezen voor een reparatie via een verzekeraar? Wij hebben geen flauw idee. Misschien is het handig als je toch al contact hebt met je verzekeraar en hoort dat je inboedelverzekering of reisverzekering de schade niet vergoedt. De wachttijd is kort, maar dat is niet anders bij Phoneworld of een plaatselijke reparatiewinkel.

Hoe werkt de service?

Op de website van Centraal Beheer beantwoord je eerst een paar vragen. Je weet dan direct wat de reparatie kost en welk bedrijf het uitvoert. Bij reparatie op locatie werkt Centraal Beheer samen met Terello en op hun servicepunten met Swoop.

Je selecteert het merk en model smartphone. Je geeft aan wat er kapot is (scherm, batterij, oorluidspreker, camera achter, camera voor, homebutton, laadconnector, behuizing, audiopoort, aan/uitknop, luidspreker, volumeknop, mute knop, proximity sensor, trilfunctie, Wifi of microfoon). Je ziet de totaalprijs bij een servicepunt en bij jou op locatie. Vervolgens kies je waar je de reparatie wilt laten uitvoeren. Je vult een opdrachtformulier in met gewenst moment, contactgegeven, locatiegegevens en maakt een afspraak. Je ontvangt een afspraakbevestiging per e-mail. Het reparatiebedrijf neemt binnen 2 uur contact met je op om een datum en tijdstip af te spreken. Bel je buiten kantoortijden, dan neemt het reparatiebedrijf de volgende werkdag tussen 8:00 en 10:00 uur contact met je op. Als de reparateur denkt dat er sprake is van complexe(re) schade, dan geeft hij aan dat het mogelijk langer duurt dan 30 minuten. Is er meer aan de hand dan verwacht? Dan bespreekt de reparateur eerst de mogelijkheden en extra kosten voordat hij je telefoon repareert.

Waarom deze service?

Verzekeraar Centraal Beheer meldt dat de meeste Nederlanders (88%) niet verzekerd zijn voor schade aan hun smartphone. Zij zoeken een andere oplossing als hun smartphone kapot is. Dan is deze reparatieservice een mogelijkheid. De Consumentenbond merkt dat sommige inboedelverzekeraars de dekking voor elektronica beperken, een extra eigen risico hanteren of het verzekeren van smartphones en tablets aanbieden in een aanvullende module.

Smartphone verzekeren: wel of niet doen?

Pluspunten

Je betaalt een totaalprijs. Geen extra kosten. Als de reparateur langskomt, heeft hij een pinapparaat bij zich. Je kunt thuis dus gewoon pinnen. Op de servicepunten kun je met contant geld betalen en pinnen.

Je wacht maximaal 30 minuten, je hebt dus geen leentoestel nodig.

De rekenhulp en het opdrachtformulier zijn makkelijk en snel in te vullen.

Je hoeft geen klant van Centraal Beheer te zijn om gebruik te maken van de telefoonreparatieservice.

Minpunten

De reparatiedienst is alleen voor smartphones van Apple en Samsung.

De servicepunten zijn momenteel (nog) beperkt tot Almere, Den Bosch, Nijmegen, Tilburg en Utrecht.

Bij reparatie vervalt de fabrieksgarantie.

Terello gebruikt wel originele onderdelen van Samsung maar geen originele iPhone-onderdelen omdat Apple die niet levert. Ze werken met opgeknapte originele onderdelen (refurbished).

De reparatiebedrijven zijn niet geautoriseerd door Apple en Samsung. Terello heeft wel het keurmerk van UNETO-VNI.

Alternatieven

Je hebt bijvoorbeeld schade aan het beeldscherm van je Apple iPhone 7. In een Apple Store kost een reparatie met garantie €181,10. Bij Centraal Beheer betaal je €169 op een servicepunt en bij jou op locatie €200. Voor dezelfde reparatie betaal je bij Phoneworld €129,90. Bij Mediamarkt €129. En bij Touchfix €129,99.

De Apple Store repareert sommige schade op dezelfde dag, maar het kan ook tot 6 dagen duren. Bij de Mediamarkt en Touchfix is de (gemiddelde) reparatietijd van een beeldscherm 1,5 uur. Bij Phoneworld is de reparatie klaar in 30 minuten, net als bij Centraal Beheer.

Voordat je naar een reparateur gaat

Bekijk deze checklist voor je naar een reparateur gaat.

