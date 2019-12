Tijdelijk verhuren en uitlenen verzekeren met de sharingpolis

Via internet kun je je huis verhuren aan toeristen. Of je verhuurt je auto of leent je gereedschap uit aan iemand die zelf de spullen niet heeft. Als er schade ontstaat, wordt deze vaak niet gedekt door de huidige verzekeringen. Verzekeraars zien dit gat ook en ontwikkelen zogenoemde sharingpolissen, die inspelen op de nieuwe deeleconomie.

Schade door huurders

Stel je verhuurt je huis aan toeristen en 1 van hen valt van de trap en stelt jou aansprakelijk voor de schade. Je aansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade niet, omdat in de voorwaarden staat dat commerciële activiteiten (zoals het verhuren van je huis) zijn uitgesloten. De woningverhuurdienst Airbnb biedt sinds oktober 2015 zijn verhuurders in Nederland bescherming tegen schadeclaims van derden, tot $1 miljoen (omgerekend zo'n €900.000).

En wat als de huurders spullen stelen of kapot maken? Kun je dan aankloppen bij de huurder of bij een verzekeraar? De meeste verzekeraars vergoeden geen schade aan spullen van anderen of schade veroorzaakt tijdens verhuur. En bij diefstal is er bij ongeveer de helft van de inboedelverzekeraars geen dekking. Je hebt de dief immers zelf in huis gehaald.

Particuliere woningverhuur gedekt

Een behoorlijk aantal verzekeraars heeft inmiddels polissen waarbij schade bij incidentele particuliere verhuur via Airbnb, Wimdu of woningruil wél wordt gedekt. Standaard of optioneel. Of dit helpt tegen huurders die jouw spullen stelen - natuurlijk zonder braaksporen - is echter maar de vraag. Deze inboedelverzekeraars bieden standaard dekking voor tijdelijke verhuur, met tussen () het maximum aantal dagen per kalenderjaar:

United Insurance (28)

Aegon (30)

Centraal Beheer/FBTO/Interpolis/Nationale-Nederlanden (Standaard)/Ohra (60)

Inshared (119)

Univé (onbeperkt)

Woongarant (ter beoordeling aan de verzekeraar)

Bij deze verzekeraars is dekking voor tijdelijke verhuur een optie:

Allianz (60)

ASR (119)

Ditzo (119)

ZLM (ter beoordeling aan de verzekeraar)

Eén persoon of gezin

Bij ASR, Ditzo, Ohra en Woongarant geldt deze dekking alleen als de tijdelijke verhuur is aan één persoon of gezin. Bij Nationale-Nederlanden en Woongarant geldt voor schade tijdens tijdelijke verhuur een eigen risico van €250.

Geleende goederen verzekerd

Via de app en website Peerby kun je bijvoorbeeld een boormachine lenen van mensen uit de buurt. Hartstikke handig, maar wát als je je uitgeleende boormachine kapot of helemaal niet terugkrijgt? Centraal Beheer ontwikkelde samen met Peerby een spullenleen-verzekering. Deze optionele 'Peerby Garantie' moet het uitlenen van spullen laagdrempeliger maken en een gevoel van zekerheid geven. Behalve schade aan het geleende voorwerp, krijg je ook de schade uitgekeerd bij verlies of diefstal. Deze garantie kun je afsluiten via de Peerby App en betaalt de lener. Je hoeft hiervoor geen klant te zijn bij Centraal Beheer.

De Peerby-garantie was eerst een proef exclusief voor Amsterdam, met de bedoeling deze verzekering later in heel Nederland uit te rollen.

Speciale autodeel-verzekering

En hoe zit het met de verzekering als je je auto verhuurt aan een buurtbewoner en die rijdt hem vervolgens volledig in de prak? Normaal gesproken draait de eigenaar van de auto op voor de schade, niet de persoon die achter het stuur zit.

Bekijk de polisvoorwaarden van MyWheels (pdf) bijvoorbeeld.

De verzekering gaat automatisch in als je je auto verhuurt via deze website.

Deze vervangt je normale autoverzekering alleen tijdens de verhuurperiode in binnen- én buitenland.

Je bent verzekerd tegen schade, vernieling, diefstal en aansprakelijkheid.

Ook je opgebouwde no-claim is beschermd.

Centraal Beheer ontwikkelde een speciale autodeel-verzekering voor automobilisten die hun wagen verhuren via autodeelwebsites als Snappcar, WeGo of MyWheels.

Risico delen

Een alternatief voor een verzekering is het zogenoemde risksharing: risico's delen. Samen met andere particulieren of deelnemers deel je het risico dat bijvoorbeeld je fiets of smartphone wordt gestolen. Het voordeel van risksharing is dat je alleen een bijdrage betaalt als 1 van de deelnemers schade heeft. Voorbeelden van dit soort risksharingplatforms zijn Gavin, Peer en POT

Fraude in de deeleconomie

Verzekeraars maakten ook kennis met de ándere kant van de deeleconomie: die biedt grote mogelijkheden voor fraudeurs. Mensen proberen al bestaande schades te claimen op basis van een kleine schade die is ontstaan tijdens de verhuur. MyWheels biedt verhuur zonder eigen risico aan, bij Snappcar kon je het eigen risico afkopen. Zo kan een verhuurder eenvoudig schade verhalen op een huurder, want die voelt het toch niet in zijn portemonnee.

Snappcar verhoogde daarom in april 2018 het eigen risico. Voor mensen die voor het eerst huren en relatief vaak schade claimen verdubbelde het eigen risico tot €500. Daarnaast zet SnappCar het mes in de uitkeringen. Is je auto ouder dan 10 jaar, dan krijg je nog maximaal €750 of in sommige gevallen €1250 uitgekeerd. Ook concurrent MyWheels verwacht zijn verzekering (die loopt via Centraal Beheer) te moeten versoberen, bijvoorbeeld door het eigen risico te verhogen.

