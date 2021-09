Check of er sneller internet komt op jouw adres

Nieuws|Heb je nu traag internet op je woonadres? Of ben je benieuwd of er sneller internet komt? Er is een goede kans dat er upgrades van het DSL-netwerk staan gepland. Check of dit ook op jouw adres van toepassing is en zo ja, per wanneer.

KPN is bekend als internet- en tv-aanbieder via DSL (via de oude, koperen telefoonlijn) en via glasvezel. Maar KPN is ook netwerkbeheerder en legger van die DSL- en glasvezelkabels, waarvan ook andere providers gebruikmaken.De uitrolplanning van de upgrades (sneller internet) op DSL ligt grotendeels vast voor de komende maanden.

Waar en hoe check je je postcode?

Op de website van KPN kun je checken welke snelheid je nu maximaal kunt halen.

Na stap 1 staat ' Welke snelheid kan ik maximaal halen op mijn adres'. Vul daar je postcode, huisnummer en eventuele toevoeging van je huisnummer in

Klik dan op 'Check je maximale snelheid'

Rechts verschijnt de maximaal haalbare snelheid op je adres EN of er een verwachte datum van geplande upgrades is

Staat er niets over geplande upgrades van het DSL-netwerk, dan is er momenteel geen upgrade gepland. Je kunt hier natuurlijk nog wel altijd de klantenservice van KPN over benaderen.

KPN heeft ook een aparte website (KPNnetwerk.nl) met allerlei vragen & antwoorden over hoe de vernieuwingen van het netwerk in zijn werk gaan. Ook op KPNnetwerk.nl kun je een postcode-check doen.

Let op: alleen DSL

De uitkomst gaat over de snelheid op het DSL-netwerk (waarbij de afstand van huis tot de wijkcentrale van belang is: hoe verder weg van de wijkcentrale hoe minder snel internet). Je ziet met deze check voor upgrades dus niet de snelheden van glasvezelproviders en kabelaars (o.a Ziggo).

Wil je weten welke andere providers op jouw adres internet en tv leveren, check dan onze alles-in-1-vergelijker.

Moet je zelf iets aanvragen of aanzetten?

De upgrades worden standaard uitgevoerd (volgens planning van KPN) en je hoeft er in principe niets voor te doen. In de meeste gevallen hoeft de apparatuur thuis of de aansluiting in je huis niet aangepast te worden. Indien dat wel zo is, dan zal er wel contact nodig zijn om aan te sluiten.

Zie je een geplande upgrade op de site van KPN staan? Neem dan sowieso even contact met ze op om te vragen hoe het in jouw situatie zit.

Open netwerk

Het netwerk van KPN is 'open', dat betekent dat andere providers hun diensten erover kunnen aanbieden (denk bijvoorbeeld aan Tele2 en Online.nl). KPN levert vanuit het netwerk de snelheid. De provider op dat netwerk bepaalt wat jij als klant daarvan gebruikt, hoe het aanbod eruit ziet en of je iets gratis krijgt of niet. Informeer dus ook bij je eigen provider welke mogelijkheden er zijn.

Meer lezen: