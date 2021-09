Eerste indruk|4G voor Thuis biedt je een alternatief voor internet via de kabel of telefoonlijn. Met dit internetabonnement ontvang je het 4G-internetsignaal van de zendmasten van T-Mobile. De modem van T-Mobile zet het signaal bij jou thuis of in je vakantiewoning om naar een wifi-signaal.

Richtprijs € 30,- per maand voor 25 gigabyte, € 40,- per maand voor 50 gigabyte, € 50,- per maand voor 100 gigabyte

Sinds eind januari 2018 biedt T-Mobile 'Unlimited 4G voor thuis' aan.Onbeperkt thuis internetten via 4G.

Conclusie

Heb je thuis of in je vakantiewoning een slechte internetverbinding of is een snelle lijn gewoon niet beschikbaar, dan kan 4G voor Thuis van T-Mobile een goede optie zijn. De modem is gemakkelijk te installeren en je krijgt meer gigabytes dan bij concurrent KPN. Of T-Mobile je vaste internetverbinding kan vervangen is afhankelijk van de hoeveelheid gigabytes die je nodig heb en het 4G-signaal dat je kan ontvangen op jouw locatie. De dienst kan je in de eerste maand weer opzeggen zodat je 4G voor Thuis kan proberen zonder al te hoge kosten.

Waarom ‘vast’ internet via 4G?

De meeste consumenten kunnen supersnel internet ontvangen via de kabel of telefoonlijn en kunnen onbezorgd gebruik maken van dit netwerk, maar niet overal is het internet even stabiel en snel. Buiten de steden of grote dorpen kan de snelheid van het internet via de kabel of telefoonlijn flink tegenvallen. Daarnaast zijn er plekken waar een eigen internetverbinding niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een vakantiehuis of op een zeilboot in een haven. Met 4G-internet, via T-Mobile 4G voor Thuis of KPN Internet Buitengebied 4G, hebben consumenten toch een andere mogelijkheid.

Het nadeel van internetten via 4G is dat je altijd een datalimiet hebt. Via een vaste internetverbindingen kan je onbeperkt internetten, terwijl je met 4G internet niet meer dan een aantal gigabytes per maand mag gebruiken. Het is daarnaast niet mogelijk om dit abonnement in combinatie met televisie of vaste telefonie af te nemen.

Hoe werkt het?

T-Mobile biedt 3 verschillende abonnementen:

25 gigabyte per maand voor €30

50 gigabyte per maand voor €40

100 gigabyte per maand voor €50

Bij elk abonnement betaal je eenmalig €205 voor de modem. Voorheen was dat €100. T-Mobile heeft de prijs van de modem in januari 2017 aangepast.

T-Mobile stuurt je een modem met een simkaart waarmee de modem met het 4G-netwerk verbindt. Je verwacht dat je gelijk kan internetten wanneer je de modem aansluit, maar de simkaart moet eerst geactiveerd worden met een smartphone. Daarna link je de simkaart aan een T-Mobile-account. Via dit account kan je je verbruik bijhouden en je abonnement wijzigen.

1 Uur Netflixen kost 3 GB

Om gewoon te surfen op het web zal je waarschijnlijk voldoende hebben aan 25 GB per maand. Ga je het 4G-internet gebruiken met meerdere mensen, dan zal je al snel 50 of 100 GB nodig hebben. Voor gebruikers die veel willen downloaden of een hoop films en series in de hoogste kwaliteit willen streamen, kan de databundel te klein zijn. Voor het kijken van Netflix heb je al 3 GB nodig voor 1 uur hd-kwaliteit. De 100GB-databundel die T-Mobile aanbiedt is wel 2 keer zo groot als die van concurrent KPN: voor hetzelfde geld krijg je bij KPN slechts 50 GB. Een andere leuke bijkomstigheid is het onbeperkte gebruik in de nacht. Bij de abonnementen van 50 en 100 GB kan je tussen 00:00 en 06:00 uur onbeperkt downloaden. Handig voor het binnenhalen van grote bestanden of updates, maar die moet je dan wel uitstellen en 's nachts aanzetten.

Snelheid

Of 4G-internet de snelheid van je verbinding kan verhogen is helemaal afhankelijk van je woonplaats. Door een snelheidstest te doen kan je zien hoe jouw internet nu presteert. Kijk op de dekkingskaart van T-Mobile of de 4G-verbinding in je woonplaats goed is (zorg ervoor dat je het vinkje bij 3G-internet weghaalt, zodat je alleen de dekking van het 4G-netwerk ziet).

T-Mobile beweert dat de snelheden kunnen oplopen tot 120 Mbps, maar in de praktijk zal dat niet vaak gehaald worden. Wij deden een aantal tests en kwamen niet in de buurt van deze snelheid, terwijl de ontvangst op deze plaatsen volgens T-Mobile zeer goed is. Toch zal de snelheid voor vele een flinke verbetering zijn wanneer de verbinding via de vaste lijn slecht is. Het loont om de modem dicht bij het raam te zetten. Doordat de ontvangst van de modem beter is gaat ook de internetsnelheid omhoog.

T-Mobile kan je ontvangst ook verbeteren door een buitenantenne te plaatsen. De antenne en plaatsing worden op dit moment nog gratis aangeboden, maar ze kunnen hier ook kosten aan verbinden in de toekomst.

Elke maand opzeggen

Je kan T-Mobile 4G voor Thuis elke maand opzeggen. Wanneer je dit in de eerste maand doet, mag je de modem ook terugsturen zodat je het aanschafbedrag hiervan terug krijgt. Zo kan je de dienst dus uitproberen zonder dat je eraan vast zit.

Helaas hebben wij de dienst niet buiten de stad kunnen testen. Heb je ervaringen met de snelheid van 'vast' 4G-internet in het buitengebied? Deel je bevindingen in een reactie onder dit bericht.

Lees ook