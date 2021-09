Mesh-wifi van de providers

Aantal mesh wifipunten: 2 of 3

Prijs: €199 (2 zenders) of €299 (3 zenders)

Webwinkel: Bestelpagina KPN

Door ons gemeten internetsnelheid: 30-35 Megabit/s

Onze impressie: Volgens KPN heeft 90% van de huishoudens voldoende aan 2 SuperWifi-punten. Als je een groot huis hebt of betonnen muren, kun je kiezen voor 3 mesh wifipunten.

De KPN-site geeft advies over het aantal dat past bij jouw situatie. In onze eerste indruk haalden we in het hele huis snelheden tussen de 30 en 35 Megabit/s, een bruikbare snelheid.

De installatie is eenvoudig als je de papieren handleiding volgt. Voor hogere snelheden is het mogelijk de wifipunten met een kabel aan de modem te verbinden. Alleen is de ene ethernetpoort dan bezet en niet meer beschikbaar om bijvoorbeeld een computer of tv aan te koppelen.