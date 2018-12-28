De goedkoopste koffie

Zijn koffiebonen goedkoper dan gemalen koffie?

Er zijn 4 verschillende systemen die thuis veel worden gebruikt om koffie te zetten. De gemiddelde prijs van een kopje koffie hangt sterk af van het systeem:

Apparaat voor koffiebonen

Een kopje bonenkoffie (7 gram) is het goedkoopst en kost €0,07. Apparaat voor gemalen koffie

Een kopje filterkoffie (7 gram) kost €0,08. Over het algemeen geldt hierbij: hoe sterker je de koffie wilt hebben, hoe duurder die zal zijn. Apparaat voor koffiepads

Een kopje uit een koffiepad kost €0,10. Apparaat voor koffiecups

Een kopje gezet met een cupmachine (Nespresso- of Dolce Gusto-systeem) komt op gemiddeld €0,25.

Deze prijzen zijn gemiddelden van A-merken en huismerken door elkaar. Koop je bijvoorbeeld alleen originele Nespressocupjes dan ben je met gemiddeld €0,47 nog duurder uit. Je betaalt dan bijna 8 keer meer dan voor een kopje huismerkbonenkoffie dat gemiddeld €0,06 kost.

Er is bij deze berekeningen geen rekening gehouden met de aanschaf en het water- en energieverbruik van de machine.

We zien dat de prijzen van koffie flink gestegen zijn. Ten opzichte van 3 jaar geleden is de prijs van filterkoffie met 39% gestegen en die van koffiebonen met 32%. Koffiepads werden 30% duurder en cupjes voor Nespresso-machines, inclusief huismerken, zelfs 53%.

Waar is koffie het goedkoopst?

Voor A-merken zijn de supermarkten Dirk en Vomar het goedkoopst. Beide zijn 4% goedkoper dan het gemiddelde. De koffiespeciaalwinkel Koffievoordeel.nl is het duurst. Voor de bekende koffiemerken doet Koffievoordeel.nl z'n naam geen eer aan: die zijn namelijk gemiddeld 4% duurder.

Amazon.nl en Bol.com zijn ook niet veel goedkoper. Meestal kun je daar ook niet terecht voor losse verpakkingen: je moet er meteen een stuk of 6 kopen. Over het algemeen ben je in de supermarkt het voordeligst uit.



Winkel Prijsniveau A-merk koffie Dirk 4% goedkoper Vomar 4% goedkoper Hoogvliet 3% goedkoper Amazon.nl 2% goedkoper Dekamarkt 2% goedkoper Jumbo 1% goedkoper Bol.com 0% Albert Heijn 2% duurder Plus 2% duurder Picnic 2% duurder Koffievoordeel.nl 4% duurder Spar 9% duurder

Peildatum: juni 2024

Grote verschillen tussen merken

De prijsverschillen tussen de supermarkten zijn niet zo groot. De verschillen tussen de merken wél. Afhankelijk van het systeem zijn bijvoorbeeld huismerken 30% tot circa 50% goedkoper dan A-merken. In juni 2024 kost een zak Senseo Classic met 36 koffiepads €5,69 bij Jumbo. Het huismerk van Jumbo heb je al voor €2,80.

Verschillen bij huismerken

Maar ook tussen de huismerken zijn er prijsverschillen. Een kilozak huismerk koffiebonen kost bij Plus €9,99 en bij Dirk (1 de Beste) en Hoogvliet (G’woon) €8,79.

De grootste verschillen zien we bij koffiecups. Een huismerk-cupje voor het Nespresso-systeem is gemiddeld 53% goedkoper dan een cupje van een A-merk.

Uit onze test van lungocups voor Nespresso- en Dolce Gusto-machines blijkt dat huismerken een prima alternatief zijn voor A-merken.

Aanbiedingen

Zeker voor A-merken hebben supermarkten vaak aanbiedingen. Bekende merken zoals Douwe Egberts en Senseo zijn elke 2 maanden wel ergens in de aanbieding. De kortingen lopen vaak op tot meer dan 25%.

Ook op Bol.com en Amazon.nl zijn regelmatig goede koffieaanbiedingen te vinden. Het nadeel is wel dat je hier vaak meerdere verpakkingen moet bestellen. Maar koffie is lang houdbaar, dus als je een voorraadkast hebt, is het aan te raden om die aanbiedingen in te slaan.

Eerlijke koffie

Op koffie valt dus wel wat te besparen. Maar goedkope koffie heeft ook een andere kant. Want uit veel onderzoeken blijkt dat koffieboeren weinig verdienen. De precieze marktwerking is lastig te doorgronden. Net als de relatie tussen de prijs in de winkel en de prijs die een koffieboer krijgt.

Wil je met een zo goed mogelijk geweten koffiedrinken? Kies dan voor koffie met een keurmerk, zoals Rainforest Alliance of Fairtrade. Deze merken garanderen een minimumprijs voor koffieboeren. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Fairtrade koffie is niet per se duurder dan koffie zonder keurmerk.