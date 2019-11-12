Archief koptelefoon

Draadloze oordopjes
Draadloze oordopjes zijn heel populair. Niet zo vreemd, want ze zijn licht, klein en ze hebben meestal een microfoon. Waar moet je echt op letten bij draadloze oortjes?
Draadloze oordopjes zijn heel populair. Niet zo vreemd, want ze zijn licht, klein en ze hebben meestal een microfoon. Waar moet je echt op letten bij draadloze oortjes?
Met een vast panel van experts testten we koptelefoons en oordopjes. De geluidskwaliteit is het belangrijkste onderdeel. Maar we letten onder andere ook op draagcomfort, de mogelijkheden en een stabiele draadloze verbinding.
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Dit zijn de nieuwe draadloze in-ear-oordopjes van Apple mét actieve demping van omgevingsgeluid! En dat lijkt verrassend goed te werken.