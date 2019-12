Magnetron kopen: waar let je op?

Kijk of de magnetron groot genoeg is. Uit onze test blijkt dat de bruikbare ruimte soms veel kleiner is dan wat er op de magnetron staat. Neem je grootste ovenschaal mee naar de winkel en kijk of hij past. Let er bij magnetrons met een draaiplateau op dat de schaal ook kan draaien.

Bij sommige combimagnetrons kun je het draaiplateau uitschakelen. Handig als je een grote schaal wilt gebruiken.

Is de draairichting van de deur geschikt voor de plek die je voor het apparaat in gedachten hebt? Soms kun je de draairichting aanpassen.

Met een kinderslot kan je kind de magnetron niet aanzetten en de deur niet openen.

Staar je niet blind op het aantal automatische kookprogramma's. De meeste programma's gebruik je niet, en vaak haal je betere resultaten met je eigen instellingen. Bekijk meer tips om je magnetron slimmer te gebruiken.

Voor veel vrijstaande magnetrons zijn er houders te koop waarmee je de magnetron aan de muur kunt ophangen.

