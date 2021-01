Tips voor een goede gebitsverzorging

Een goede gebitsverzorging is belangrijk om gaatjes, tandvleesproblemen en andere kwalen te voorkomen. Hoe houd je je mond gezond?

Poets je tanden liefst elektrisch

Een goede gebitsverzorging begint bij 2 keer per dag 2 minuten tandenpoetsen met een fluoridepasta. Het beste kun je dat doen met een elektrische tandenborstel. Die maakt namelijk iets beter schoon dan een handtandenborstel.

Bekijk onze test opzetborstels

Gebruik een tandpasta met fluoride

Een tandpasta moet in ieder geval fluoride bevatten. Natriumfluoride beschermt het tandglazuur tegen gaatjes. Tinfluoride heeft als bijkomend voordeel dat het een antibacteriële werking heeft.

Bij sommige mondproblemen is een fluoridepasta met een specifieke samenstelling aan te raden. Zo zijn er tandpasta's met ontstekingsremmers.

Schuimmiddel

In de meeste tandpasta's zit het schuimmiddel natriumlaurylsulfaat. Mensen die hier overgevoelig voor zijn kunnen hier mondontstekingen (aften) door krijgen. Kies in dat geval een tandpasta zonder schuimmiddel. Schuimmiddel heeft op zich geen toegevoegde waarde bij het poetsen. Wel vinden veel mensen het prettiger poetsen, wat de 'poetstrouw' bevordert.

Milde tandpasta

Tandpasta's met enzymen zijn milde tandpasta's. Mensen die een slijmvliesafwijking hebben of die gevoelig zijn door aften kunnen deze gebruiken.

Gebruik ragers of tandenstokers

Tandenpoetsen alleen is niet voldoende voor een goede mondgezondheid. In de ruimtes tussen je tanden en kiezen hopen etensresten en tandplak zich gemakkelijk op. Die ruimtes kun je met je tandenborstel niet goed bereiken. Door te stoken of ragen kun je die deze ruimtes schoonmaken.

Als er genoeg ruimte tussen de tanden is, dan is een rager het meest effectief. Zijn de ruimtes kleiner, gebruik dan een stoker. Gebruik de stoker of rager elke dag. De tijd waarop je dat doet maakt niet veel uit.

Flossen is minder effectief. Het heeft alleen zin als het op professioneel niveau gebeurt, dus door een mondhygiënst of tandarts.

Poets zorgvuldig

Veel mensen poetsen onzorgvuldig. Poets 2 keer per dag 2 minuten je tanden met een fluoridetandpasta en poets daarbij alle gebitsdelen. Kijk in de spiegel wat je doet. Gebruik eventueel een kleurtabletje om te checken of alles goed schoon is. Oefen niet te veel druk uit. Sommige elektrische tandenborstels helpen je met een poetsdruksensor.

Op de website allesoverhetgebit.nl vind je een poetsinstructie. Je kunt je tandarts of mondhygiënist ook vragen om een poetsinstructie.

Poets je tanden na het ontbijt en voor het slapengaan. Als je 's ochtens fruit eet of vruchtensap drinkt kun je beter voor het ontbijt je tanden poetsen, of er een uurtje mee wachten. De zuren in fruit verzwakken namelijk het tandglazuur. Zo kan tanderosie ontstaan.

Gebruik eventueel een tongschraper

Op je tong zijn bacteriën en voedselresten aanwezig. Sommige bacteriën produceren vluchtige zwavelverbindingen, die onaangenaam ruiken en dus een slechte adem kunnen veroorzaken. Een dagelijkse schraapbeurt met een tongschraper kan dit zogeheten tongbeslag verminderen en dus ook de onaangename geur doen afnemen.

Ga regelmatig op controle

Ga minstens een keer per jaar op tandartscontrole. Zo kunnen beginnende problemen op tijd gesignaleerd worden. Het is raadzaam om elke 2 à 3 jaar foto's te laten maken. Bij specifieke gebitsproblemen eens per jaar.

Kauw op kauwgom met xylitol

Kauwen op suikervrije kauwgom met xylitol verminder de tandplak, mits je dit naast het tandenpoets doet (en niet in plaats van). Kauwgom stimuleert de speekselaanmaak, neutraliseert zuren in tandplak en helpt beginnende gaatjes te herstellen.

Maak gebitsprothesen en implantaten goed schoon

Ook een kunstgebit of klikprothese moet goed schoongemaakt worden. Je gebitsprothese 's nachts in een bakje met water met een bruistablet leggen is niet voldoende. Als je je gebitsprothese niet goed reinigt, kan eronder een schimmelinfectie ontstaan. En dat kan weer leiden tot rood en branderig tandvlees.

Ook tandimplantaten en implantaten waarop een klikprothese vastgeklikt wordt hebben aandacht nodig. Bij onvoldoende verzorging kunnen implantaten, die zijn verankerd in het bot, zelfs verloren gaan. Poets de delen van implantaten die boven het tandvlees uitkomen tweemaal per dag zorgvuldig. Ook bij de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Gebruik aanvullend tandenstokers of ragers.