In de drogist en supermarkt vind je verschillende soorten mondwaters. Maar is het wel echt nodig om mondwater te gebruiken? En welke ingrediënten kunnen uitkomst bieden bij welke mondproblemen?

Mondwater: nuttig?

Een goede dagelijks mondverzorging is nog altijd 2 keer per dag minimaal 2 minuten poetsen met een fluoridetandpasta. Daarnaast hoort ook het reinigen van de ruimtes tussen de tanden en kiezen (met stokers en ragers) bij een goede mondhygiëne.

Spoelen met mondwater is geen vervanging voor een poetsbeurt en geen noodzaak bij een gezond gebit. Het kan bij bepaalde klachten (mits het de juiste ingrediënten bevat) wel een aanvulling zijn op de mondverzorging.

Mondwater bij (voorkomen van) mondproblemen

Gebruik

Volg de gebruiksaanwijzingen op het etiket van je mondspoelmiddel. Naspoelen met water kan de werking van het middel verzwakken. Wacht voor een optimale werking minimaal een half uur met eten en drinken na het spoelen met mondwater. Gebruik je een mondspoelmiddel tegen een slechte adem, dan is gorgelen een effectieve methode.

Alcohol in mondwater

In sommige mondwaters zul je alcohol terugvinden op de ingrediëntenlijst. In het verleden is onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen het veelvuldige gebruik van alcoholhoudende mondspoelmiddelen en mondkanker. Er is tot nu toe geen bewijs voor dat verband gevonden. Wel kan alcohol de mond uitdrogen.