Advies reisbureaus onvoldoende

Veel reisbureaus missen de kennis om goed te adviseren of nemen hiervoor niet de moeite. Dat blijkt uit een onderzoek onder 220 reisbureaus van elf verschillende ketens. Maar liefst 160 reisbureaus scoorden een onvoldoende.

De Reisgids van de Consumentenbond onderzocht hoe de reisbureaus adviseren voor een safarireis. Uit het onderzoek blijkt dat geen enkele keten constante kwaliteit biedt. Elke keten heeft goede en slechte reisbureaus.

Om de teruglopende inkomsten te compenseren overwegen de reisbureaus geld te vragen voor een advies. De Consumentenbond vindt dat het advies aanzienlijk moet verbeteren om te voorkomen dat consumenten betalen voor informatie die niet deugt.



De Consumentenbond wil dat de consument weet waar hij aan toe is. Wij pleiten dan ook voor een herkenbaar onderscheid tussen twee soorten reisbureaus. Naast kantoren voor eenvoudige informatie en reserveringen is er ruimte voor reisadviesbureaus. Die vragen weliswaar een vergoeding voor hun diensten, maar bij hen mag je dan ook meer deskundigheid verwachten.

Bedroevende score

Voor het onderzoek bezochten de mysteryshoppers van de Reisgids twintig reisbureaus van de ketens ANWB, Brooks, D-Reizen, Globe, My Travel, Star Travel, Thomas Cook/Broere, Toerkoop, VakantieXperts Rottink, V&D en World of Tui. Zij vroegen hierbij om een advies voor een safarivakantie.

Er zijn vragen gesteld over de keuze van het land, de parken en de periode voor het zien van de Grote Trek. Ook is gevraagd naar veiligheid, vaccinaties en visum. Tevens is gelet of er brochures van verschillende touroperators geraadpleegd werden om de prijzen te vergelijken.



De totaalscore voor alle vragen is bedroevend. Slechts een kwart van alle reisbureaus scoort een voldoende. Op de thema’s veiligheid en visa scoorden de reisbureaus ronduit slecht. De vragen over de parken, bezoektijd en prijsinformatie zijn beter beantwoord. Echt goed waren alleen de landenkennis en het antwoord op de vraag waar je moet zijn voor een vaccinatie advies.

De reisbureaus van World of Tui komen het best uit de test. Niet over de hele linie, want twaalf reisbureaus krijgen een onvoldoende. Brooks is een goede tweede.

