Slimme meter weigeren is strafbaar

Tijdens een eerste behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd duidelijk dat consumenten een economisch delict plegen als zij de slimme (energie)meter - bijvoorbeeld vanwege privacybezwaren - weigeren. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg in opdracht van de Consumentenbond dat de verplichte invoering van slimme energiemeters in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

‘Zweeds model’

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft toegezegd met de netbeheerders te gaan praten om hen te bewegen soepel om te gaan met weigerachtige consumenten. Zij denkt daarbij aan het ’Zweedse model’, waar iemand die een digitale meter weigert eerst wordt overgeslagen en na een afkoelingsperiode nog eens wordt benaderd. De Consumentenbond vindt dit helemaal geen oplossing. Het Zweedse model biedt consumenten alleen maar vertraging van de strafvervolging als zij opkomen voor hun recht op privacy.