Brede discussie over nanotechnologie

Nieuws|De Consumentenbond organiseert op woensdag 13 oktober een debat over nanotechnologie en de invloed hiervan op consumenten. Consumenten, onderzoekers, het bedrijfsleven en de overheid discussiëren over de ongekende mogelijkheden en de onbekende risico's van deze technologische ontwikkeling.

Het bedrijfsleven steekt veel geld en tijd in nanotechnologie, waarmee nieuwe materialen en producten ontwikkeld worden met unieke eigenschappen en functies. Zoals waterbestendige kleding, zonnebrandcrème en deodorant. Tijdens het debat staat de vraag centraal wie er verantwoordelijk zijn voor goede regelgeving en voor het veilig gebruik van deze techniek. Voorafgaand aan de discussie geven onderzoekers van de Wageningen Universiteit en het RIVM presentaties over de toepassingsmogelijkheden in voedingsmiddelen en de risico's van nanotechnologie.

Meer informatie op de site

De bijeenkomst 'Nano en de invloed op consumenten' vindt plaats in Sociëteit de Witte in Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door Nanopodium, een initiatief van een overheidscommissie die staat voor meer dialoog over dit onderwerp. Ook de Consumentenbond wil consumenten bewust maken van de kansen en risico's van nanotechnologie. Op de site van de bond staat uitgebreide informatie over de voor- en nadelen van deze techniek en er kan gediscussieerd worden op het forum.