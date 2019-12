Kinderstoelen komen onveilig uit de test

Bij de kinderstoelen Yaris Single en lief! zijn de openingen voor de benen te groot, waardoor kinderen door de openingen op de grond kunnen vallen. Bij de Nuna Zaaz 2016, Peg Perego Pappa Zerro 3 en de Ikea Blames kunnen vingers klem komen te zitten. Nuna, Peg Perego en Ikea hebben aangegeven hun stoelen te gaan onderzoeken. Yaris geeft aan een tuigje te gaan leveren bij de stoel. Lief! heeft hun producent om een reactie gevraagd op de bevindingen van de Consumentenbond.

In december 2015 deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook onderzoek naar de veiligheid van kinderstoelen en constateerde dat verschillende exemplaren niet aan de veiligheidseisen voldeden. De Consumentenbond wilde weten of de situatie inmiddels is verbeterd, maar dat blijkt niet het geval. De Consumentenbond is in contact met de NVWA, de NEN (het instituut dat de veiligheidsnormen vaststelt) en de fabrikanten over de testresultaten.

Lage kinderstoelen

De Childwood Evolu 2 en de Topmark Jess kinderstoel zijn ook in een lage stand te gebruiken, maar voldoen dan niet aan de eisen die er zijn voor hoge kinderstoelen met betrekking tot stabiliteit. Een norm voor lage kinderstoelen bestaat nog niet en wordt in 2018 pas verwacht. De Consumentenbond pleit er voor dat in de kinderstoelennorm die in 2017 wordt herzien, ook stabiliteitseisen worden opgenomen specifiek voor kinderstoelen die consumenten ook als lage stoel kunnen gebruiken.