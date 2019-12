Glutenvrije producten niet altijd gezonder

Nieuws|Speciale glutenvrije producten zijn lang niet altijd een gezond alternatief voor reguliere producten. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat de onderzochte glutenvrije varianten meer vet, suiker en/of zout bevatten en minder vezels dan vergelijkbare producten met gluten. Dat is ook slecht nieuws voor mensen met een glutenallergie; die hebben geen keuze.

De Consumentenbond vergeleek de ingrediëntenlijst van 5 A-merkproducten met de glutenvrije variant:

Glutenvrij knäckebröd van Wasa bevat 6 keer zoveel verzadigd vet en 2 keer zoveel zout als de volkoren variant.

Koopmans glutenvrije pannenkoekenmix is 2 keer zo zout als de 6-granen pannenkoekenmix.

Peijnenburg glutenvrij bevat per 100 gram 30 kilocalorieën meer dan de ‘gewone’ Peijnenburg ontbijtkoek.

Door het gebruik van andere producten dan meel, bevatten nagenoeg alle onderzochte glutenvrije producten ook minder vezels dan de tegenhangers met gluten:

De glutenvrije Koopmans pannenkoekenmix bevat 7 keer minder vezels dan de 6-granenmix

De Wasa glutenvrije crackers bevat maar een derde van de vezels vergeleken met de volkoren versie.

De Consumentenbond raadt consumenten aan om goed naar de voedingswaarde te kijken van de glutenvrije versies.

Veel duurder

De onderzochte glutenvrije producten zijn niet alleen ongezonder dan de gewone variant van hetzelfde merk, vaak zijn ze ook nog eens een stuk duurder.

De glutenvrije stroopwafels van Albert Heijn bijvoorbeeld zijn omgerekend 37 cent per stuk, terwijl de gewone stroopwafels 11 cent kosten.

De glutenvrije Wasa Gluten – och laktosfritt kost 3 keer zoveel als de reguliere uitvoering.

Het volledige artikel over glutenvrije producten staat in de Gezondgids van augustus, die vrijdag 4 augustus verschijnt. Hierin staan ook reacties van fabrikanten op vragen van de Consumentenbond over de voedingswaarde van hun producten.

