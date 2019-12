Doorprinten met een 'lege' cartridge

Printers geven een waarschuwing als de inkt of toner bijna op is.

‘Inkt bijna op’.

‘Het is bijna tijd om een of meer cartridges te vervangen’

‘De [..] inkt is mogelijk op. Aanbevolen wordt de inkttank na het afdrukken te vervangen. Als u de printer blijft gebruiken wanneer de inkttank leeg is, kan de printer beschadigd raken.’

Geen reden om in paniek te raken. Bij een inkjetprinter is de melding bedoeld om je te behoeden voor kwalitatief slechte printjes en verstopping. Door een bodempje inkt in de cartridge over te laten, kan de printer dit nog als laatste redmiddel gebruiken om de boel schoon te spuiten.

Het is echt niet nodig om bij de eerste de beste melding de cartridge te vervangen. Een printer kan zeker enkele weken ‘droog’ staan zonder inkt. Je kunt vaak nog heel wat printjes maken als je de meldingen gewoon wegklikt.

Als een laserprinter zegt dat een kleur op is, kun je de bijbehorende cartridge uit de printer halen en heen en weer kantelen. Grote kans dat je dan langer door kunt printen.

Alvast nieuwe cartridges kopen

Hoe dan ook kan het verstandig zijn om wel alvast nieuwe cartridges in huis te halen. Alle printermerken zetten bij de eerste melding gelijk een link naar hun eigen webwinkel waar je nieuwe cartridges kunt kopen of een abonnement kunt nemen zodat cartridges vanzelf thuisbezorgd worden.

Je zult begrijpen dat dat niet altijd de beste deal oplevert. Het loont altijd de prijzen te vergelijken: uit onze prijspeiling blijkt dat de verschillen kunnen oplopen tot enkele tientjes per cartridge!

Lees meer over:

Een cartridge is echt leeg

Kleurenprinters werken meestal met 4 kleuren. Als 1 kleur echt op is, kunnen de meeste printers nog steeds doorprinten. Zo maken sommige kleurenprinters met de kleureninkt zo'n zwart mogelijke tint als de zwarte cartridge leeg is.

Maar er zijn er ook printers die er meteen mee stoppen, ook al zijn de afdrukken op dat moment nog van goede kwaliteit. Dat geldt voor vrijwel alle Brother-printers in onze test. Die willen ook geen zwart-witprintje meer maken als een andere kleur op is. Een concertkaartje in donkerblauw uitprinten is er dan niet meer bij.

Tip: Sommige printers kun je om de tuin leiden door ondoorzichtige tape over het venstertje van de lege cartridge te plakken.

De meeste kleurenprinters van Canon stoppen als zwart op is. Bij de meeste Epson-printers kun je doorprinten.

Tip: Meestal kun je bij het instellen van een printopdracht via ‘Afdrukken’ doorklikken naar ‘Printereigenschappen’. Daar is het mogelijk te kiezen voor printen in alleen zwart.