Kwaliteit van klooncartridges

Eerder onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat de originele inkt van de printerfabrikant meestal de beste kwaliteit levert. Maar ook met klooncartridges zien de meeste afdrukken er prima uit.

Een meerderheid van ruim 3800 gebruikers van een inkjetprinter is zeer te spreken over de afdrukkwaliteit (onderzoek april 2014). Niet alleen originele inkt, maar ook navulinkt en de meeste klooninkt beoordeelden ze als goed of zeer goed.

Verschillen per merk

De verschillen tussen de merken zijn groot. De alternatieve cartridges van 123inkt.nl en Q-Nomic (het huismerk van de website sneltoner.nl) doen nauwelijks onder voor originele inkt. Net als de inkt van de navulwinkel. Maar over Wecare en vooral Hema zijn de panelleden minder enthousiast. Slechts 6 op de 10 gebruikers zijn te spreken over de kleurenafdrukken van de Hemapatronen en de zelf nagevulde cartridges.

Minder printen met klooncartridges?

Het blijkt een mythe dat je met klooncartridges weinig pagina’s kunt printen. Uit onze enquête blijkt het tegendeel.

Van de gebruikers van originele inkt is bijna een kwart (24%) ontevreden over het aantal pagina’s dat geprint kan worden. Ze verwachten meer inkt voor hun geld.

De veel goedkopere cartridges van Q-Nomic doen het ook op dit gebied goed. Ze maken volgens het panel de meeste afdrukken.

Niet alle cartridges zijn even goed gevuld. Volgens het panel zijn de patronen van Hema en Wecare het snelst leeg.

Klooninkt sloopt printer niet

Ernstige problemen, zoals kapotte printers, vastzittende cartridges en lekkende inkt door een alternatief product, komen slechts bij een enkeling voor.

Alternatieven zorgen helaas vaker voor problemen dan originele inkt. Problemen komen bij 4 à 5 op de 10 kloongebruikers voor. Tegen 1 op de 4 gebruikers van originele inkt.

Foutmeldingen (die je kunt negeren) komen bij klooninkt ruim 2 keer zo vaak voor (14%) als bij originele inkt.

Zo’n 12% van de klooninktgebruikers meldt dat de printer de cartridge helemaal niet accepteert. Tegenover 3% van de gebruikers van originele inkt. Je kunt je afvragen of dit de makers van klooninkt te verwijten valt. Het lijkt eerder ontmoedigingsbeleid van de printerfabrikanten.

Zelf navullen zorgt voor problemen

Maar liefst 71% van de panelleden die zelf navullen, kampt met problemen.

Bij 1 op de 3 gaat het om foutmeldingen.

Bij 1 op de 4 wordt de cartridge helemaal niet geaccepteerd.

Bij 1 op de 6 lekt er zelfs inkt in de printer.

Een originele cartridge geeft de meeste garantie op probleemloos printen: 72% van de panelleden heeft nog nooit problemen gehad.

Wat raden de panelleden aan?

Niet het origineel, niet de klooninkt, maar de inkt van de navulwinkel komt als beste uit de bus. Ruim 80% van de gebruikers raadt navulinkt aan. Dit heeft te maken met de lage prijs. Na de navulwinkel volgt de klooninkt van 123inkt.nl met 71% en Q-Nomic met 65%. Dit zijn niet toevallig ook de voordeligste soorten.

De originele inkt wordt dus verslagen door navulinkt, 123inkt.nl én Q-Nomic. De (iets) betere kwaliteit weegt voor velen duidelijk niet op tegen de veel hogere prijs.

Let op printertype

Het is mogelijk dat een klooncartridge wel van het goede type is, maar toch niet werkt. Dat kan komen doordat de chip in de cartridge niet bekend is met het specifieke printertype.

Op de verpakking staat in welke printers de cartridge werkt, dus let daarop in de winkel.

Het komt voor dat de printer aangeeft dat de cartridge leeg is én dat het geen originele cartridge is. Meestal kun je dit soort berichten negeren, maar soms is verder printen niet mogelijk.

Soms moet je een printer eerst 'resetten'. Afhankelijk van het printertype druk je de knipperende knop 5 seconden in om de printer geschikt te maken voor een alternatieve cartridge. Dit moet je vaak herhalen.

Kijk in de gebruiksaanwijzing van de klooncartridge voor meer informatie.

Kapot

Als je een klooncartridge niet aan de praat krijgt, breng hem dan terug naar de winkel. Een ander exemplaar doet het misschien wel en je hebt recht op een nieuwe.

En als de printer zelf kapot gaat? De wettelijke garantie van 6 maanden en het recht op een deugdelijke printer is dan nog steeds geldig. Wel kan de fabrieksgarantie op de printer vervallen door gebruik van merkvreemde inkt.

Of een printer ondeugdelijk is omdat er ‘verkeerde’ inkt is gebruikt, is lastig aan te geven. In het uiterste geval zal een rechter of geschillencommissie daar een oordeel over moeten geven. Je mag verwachten dat je een deugdelijke cartridge koopt. En als dit niet zo is, heb je recht op schadevergoeding en vervanging (of herstel) van de cartridge.

De gevolgschade aan de printer moet ook worden vergoed. Als de schade onder de €500 blijft, is deze te verhalen op de winkelier die de inktcartridge verkocht. In het onwaarschijnlijke geval dat de schade meer dan €500 bedraagt, kun je de fabrikant van de inkt aansprakelijk stellen.

