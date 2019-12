9 tips om zuinig te printen

Print in conceptkwaliteit

Als je kiest voor 'concept' of 'snel' printen bespaar je bijna 50% inkt in vergelijking met de standaardinstellingen. De kwaliteit neemt dan af, maar tekst blijft goed leesbaar. Met foto’s kan dit ook, maar het kwaliteitsverlies is erg groot.

Negeer waarschuwingen

Veel printers geven een waarschuwing als een van de inktcartridges bijna leeg is. Meestal kun je ondanks deze waarschuwing nog flink wat pagina's printen. Vervang de cartridge als de afdrukkwaliteit zichtbaar afneemt. Heb je een HP Instant Ink abonnement, dan kun je de cartridges meteen bij de waarschuwing omwisselen.

Print in grijswaarden

Gekleurde inkt is duurder dan zwarte inkt. Print dus in zwart als kleur niet belangrijk is. Selecteer in de instellingen: 'afdrukken in grijswaarden' of 'gebruik alleen zwarte inkt'.

Druk dubbelzijdig af

Bespaar papier door dubbelzijdig af te drukken. Dit kun je handmatig doen door eerst de even pagina’s te printen en dan het papier om te draaien en de oneven pagina’s af te drukken. Maar er zijn ook printers die dubbelzijdig kunnen printen.

Gebruik klooninkt

Voor veel printers zijn klooncartridges van merken als 123inkt.nl, Inktweb, Go4Inkt en Sneltoner.nl op de markt. Hiermee bespaar je gemiddeld zo’n 75%. Met een Brother-printer kun je het meest besparen door klooninkt te gebruiken, met Canon-printers het minst. Er zijn ook kloontoners voor laserprinters, daarmee bespaar je ruim 60%.

Vergelijk cartridge- en tonerprijzen

Gebruik je liever originele inkt of toner? Dan loont het om prijzen van verschillende (online) winkels te vergelijken. Uit een uitgebreide prijspeiling van 125 inktcartridges en 47 lasertoners in januari 2016 bleek dat de prijzen namelijk sterk uiteen lopen. Dit zijn de goedkoopste en duurste winkels voor originele inkt.

Goedkoop:

PrintAbout

123inkt.nl

Sneltoner.nl

Duur:

InkClub

Bol.com

Bobshop

Bekijk de prijzen van 26 (web)winkels waar we de prijzen peilden.

Recycle cartridges

Gooi lege cartridges niet weg, maar lever ze in bij een recyclepunt. Soms krijg je zelfs een kleine vergoeding per cartridge.

Kies een voordelig lettertype

Het ene lettertype verbruikt meer inkt dan het andere lettertype. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse consumentenbond Consumer Reports.

Times New Roman: 27% minder inktverbruik dan Arial

27% minder inktverbruik dan Arial Calibri: 23% minder inktverbruik dan Arial

23% minder inktverbruik dan Arial Century Gothic: 21% minder inktverbruik dan Arial

21% minder inktverbruik dan Arial Trebuchet MS: 10% minder inktverbruik dan Arial

10% minder inktverbruik dan Arial Tahoma: 5% méér inktverbruik dan Arial

5% méér inktverbruik dan Arial Franklin Gothic Medium: 7% méér inktverbruik dan Arial

7% méér inktverbruik dan Arial Verdana: 10% méér inktverbruik dan Arial

Ook is er het Ecofont. Dit is een letter met kleine witte puntjes die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Hiervan zijn 2 versies. Het gratis lettertype Vera Sans en software waar je voor moet betalen. Via de betaalde versie kun je elk bestaand lettertype in Ecofont printen.

Print platte tekst

Als je tekst van een website print, heb je de advertenties of plaatjes die naast de tekst staan vaak niet nodig. Maar het kost wel inkt deze af te drukken. Websites als PrintWhatYouLike of Print Friendly bieden handig gereedschap waarmee je alleen print wat je wilt printen.