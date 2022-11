Medion-robotstofzuigers getest

Net als alle andere stofzuigrobots hebben we ook een aantal stofzuigrobots van Medion aan onze uitgebreide test onderworpen.

In onze test letten we op veel zaken. Bijvoorbeeld hoe goed ze stof en vuil opzuigen, of alle plekken gedaan worden en hoe makkelijk de robot te bedienen is. Als er een app bij de robotstofzuiger zit, dan beoordelen we die ook. Zo helpen we jou om een goede robotstofzuiger te vinden.

Medion-robotstofzuiger kopen

Soms zie je een robotstofzuiger van Medion in de aanbieding bij bijvoorbeeld Aldi. Ze zijn niet heel breed verkrijgbaar. Denk je erover om een Medion-robotstofzuiger te kopen? Bedenk dan ook wat je verwacht en welke eigenschappende robotstofzuiger moet hebben. Lijkt het je bijvoorbeeld handig als hij met een app te bedienen is? Of een dweilfunctie heeft? Of wil je enkel weten hoe goed de robotzuiger van Medion scoort? Dan doe je er goed aan ze te bekijken en vergelijken in onze vergelijker.

Medion-robotstofzuigers vergelijken

In de vergelijker zie je de verschillende Medion-robotstofzuigers en filter je op de eigenschappen die je belangrijk vindt. Bekijk bijvoorbeeld ook of de robotstofzuiger ‘afgronden’ herkent. Dat is handig bij bijvoorbeeld een trapgat. Je vergelijkt de stofzuigers op testresultaten. Dan zie je welke er beter schoonmaakt, welke handiger is in het gebruik en welke stiller of energiezuiniger is. Vergelijk de Medion-stofzuigers ook met andere merken en vergelijk de prijzen om te zien wat een betere koop is.