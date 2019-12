Slimme energiemeter en thermostaat

Thermostaten en radiatorknoppen

Een slimme thermostaat kan zelf de verwarming aan- en uitzetten. En je kunt hem van afstand besturen. Ben je vanmorgen vergeten de verwarming uit te zetten, dan zet je hem alsnog uit als je op kantoor bent.

Bekende voorbeelden zijn Nest en Anna. Een slimme thermostaat kan je weekritme leren kennen en weet dus wanneer je thuis bent. Met die informatie regelt het apparaat de verwarming en bespaar je energie.

Gebruik je slimme radiatorknoppen bij je thermostaat, dan kun je de ruimtes in je huis apart verwarmen. Zo krijg je het in je studeerkamer boven warm, zonder dat het heet wordt in de woonkamer.

Slimme meters

Met een slimme meter kunnen de standen op afstand worden uitgelezen door je energieleverancier en de netbeheerder. Je hoeft dus geen meterstanden meer door te geven aan je energieleverancier. En er zijn andere voordelen. Met de maandelijkse verbruiksoverzichten van de energieleverancier kun je makkelijker en sneller controleren of je verbruik niet ineens veel hoger is dan normaal. Zo helpen ze je om energie te besparen.

