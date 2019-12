Mobiele telefoon voor senioren

Bellen en gebeld worden, internetten of een berichtje sturen, waar en wanneer dan ook? Het is voor veel ouderen niet zo vanzelfsprekend. Toch zijn er voor senioren tegenwoordig best veel geschikte telefoons. Zo kies je de mobiele telefoon die het beste bij je past.

Let op! Je kijkt naar een artikel uit 2017. De informatie is nog relevant, maar de voorbeelden zijn verouderd.

Smartphone

Wie een beetje goede moed heeft, koopt gewoon een smartphone. Je hebt geen speciale smartphone voor ouderen nodig. Kies gewoon uit de vele soorten en merken. Familie en vrienden gebruiken er ook een; die kunnen dus helpen en handige apps aanraden.

Of een smartphone nu iOS of Android heeft, de recente versies hebben allemaal de mogelijkheid om tekst extra groot weer te geven. Op een grotere iPhone en op de nieuwe Android versie 7-smartphones, zoals de General Mobile 5, is het ook mogelijk om op de schermelementen in te zoomen.

Lettergrootte en weergavegrootte zijn aanpasbaar

Groot, helder en scherp beeldscherm

Alle mogelijkheden van een smartphone

Te gebruiken als zaklamp

Prijs €190

Eenvoudig startscherm

Een handvol Android-smartphones heeft een ‘eenvoudige stand’. Dat is een speciaal beginscherm met grotere tekst en knoppen die een mobiele telefoon geschikt maakt voor ouderen. Veelgebruikte functies zijn daarmee makkelijker te starten en geavanceerde functies zijn verborgen.

De Huawei P9 Lite heeft bijvoorbeeld zo’n stand, maar in recentere smartphones ontbreekt de optie vaak. Met de installatie van een app als Necta Launcher voeg je die mogelijkheid weer toe. Wie twijfelt of een gewone smartphone toch te moeilijk is, heeft met deze toepassing een prima alternatief.

Speciaal ontworpen smartphone app voor ouderen

Simpel startscherm met grote iconen

Digitale noodknop om snel contactpersonen te bellen

Alle mogelijkheden van een smartphone

€8 voor de app

Seniorensmartphone

Een seniorensmartphone is voorzien van alle ‘smart’-gemakken, zoals een camera, snel mobiel internet en de Android-appwinkel. Bij zo'n senioren mobiel is ook rekening gehouden met de wat oudere gebruiker.

Zo heeft de Doro 8031 naast het aanraakscherm ook fysieke toetsen en een speciale noodknop, die verschillende contactpersonen belt tot er iemand opneemt.

Op het beeldscherm worden de verschillen echt duidelijk: begrijpelijk taalgebruik, duidelijke iconen en grote tekst. Toch nog vragen? Laat je slimme kleinkind dan op afstand meekijken. Nadeel: de 2 jaar oude Android-versie met minder privacy-instellingen.

Speciaal ontworpen smartphone voor ouderen

Simpel startscherm met grote iconen

Fysieke noodknop om snel contactpersonen te bellen

Alle mogelijkheden van een smartphone

Meegeleverde houder voor het opladen

Prijs €190

Seniorenbasistelefoon

Houd het simpel met een seniorenbasistelefoon. Daarop zitten grote knoppen, waaronder cijfertoetsen. Er zit een klein scherm waarop alles in grote letters is afgebeeld.

De Fysic FM-7500 is een populair voorbeeld van zo’n toestel. Die heeft een telefoonboek met ruimte voor 100 namen en telefoonnummers. Twee daarvan zijn te koppelen aan snelkiestoetsen. Achterop zit een noodknop om tot 5 noodnummers te bellen. Dit toestel is ook te gebruiken als zaklamp.

Speciaal ontworpen voor ouderen

Grote fysieke knoppen en cijfertoetsen

Fysieke noodknop om snel contactpersonen te bellen

Alleen de basismogelijkheden

Te gebruiken als zaklamp

Meegeleverde houder voor het opladen

Prijs €40

