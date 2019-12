Powerbanks: overal je smartphone of tablet opladen

Test|Is je smartphone of tablet leeg onderweg of op vakantie? Geen nood: een powerbank biedt uitkomst. In deze test uit 2017 zitten 10 powerbanks van 10.000 mAh die je smartphone ruim 3x kunnen opladen. Wat is de beste powerbank en welke biedt de meeste waar voor je geld?

Veel keus

Voor deze quicktest kochten we bij grote webshops 10 powerbanks van maximaal €30 met een capaciteit van 10.000 mAh. Met zo’n capaciteit moet je een gemiddelde smartphone ruim 3 keer op kunnen laden. Een tablet laad je daarmee 1,5 keer op. Daarna moet de powerbank zelf weer aan het stopcontact.

De test powerbanks bevat flink grotere exemplaren dan de meestverkochte powerbanks. Die hebben het formaat van een usb-stick of grote lipstick, maar kunnen je smartphone nauwelijks 1 keer opladen. Zo'n powerbank koop je bijvoorbeeld impulsief bij Action.

Behalve deze 10 zijn er nog ontelbaar veel merken en typen met vergelijkbare, grotere of kleinere capaciteit. Bekijk voor meer informatie over kleinere powerbanks onze test powerbanks 2016.

Wat zit er op deze powerbanks? Aan-uitknop: om ledlampjes, evt. zaklampje en soms opladen te activeren.

Ledlampjes die aangeven tot hoever de powerbank is opgeladen.

Ingang voor netsnoer om de powerbank op te laden.

Een of twee usb-uitgangen voor een of twee apparaten. Soms laadt de ene uitgang sneller op (2 ampère) dan de standaarduitgang (1 ampère), als je smartphone dat aankan.

Soms: een Quick Chargeuitgang voor nog sneller laden van smartphones die dit aankunnen.

Soms: een zaklampje.

Hoe wij testen

Wij testen powerbanks met een redelijk grote capaciteit van 10.000 mAh. We meten de capaciteit en beoordelen met een vijfkoppig panel op:

Bediening

Draagbaarheid

Uiterlijk

Verpakking

De beoordeling van het panel is onderaan dit artikel te vinden. Het aantal keer opladen van een smartphone is gebaseerd op onze capaciteitstest. We meten de werkelijke oplaadcapaciteit van de powerbank. We gaan daarbij uit van een gemiddelde smartphone van 2700mAh.

Jouw smartphone-accu

Wil je weten wat de capaciteit van de batterij van jouw smartphone is? Zoek hem op in onze smartphone vergelijker en bekijk onder 'specificaties' > 'batterij' hoeveel Milliampère-uur jouw batterij heeft. Een grotere batterij kun je minder vaak opladen, een kleinere juist vaker.

Lees onze tips voor een langere batterijduur.

Sneller opladen

Een powerbank gebruik je meestal wanneer je een apparaat snel van stroom wilt voorzien of onderweg je smartphone of tablet wilt opladen. Dan is het handig als je smartphone of tablet ook snel laadt. De maximale stroomsterkte (Ampère) die een powerbank kan leveren geeft aan hoe snel hij kan laden als het op te laden apparaat daar ook voor geschikt is.

Standaard laadt een smartphone met 1A op. Dat kan steeds vaker een stuk sneller. Of je smartphone of tablet dat aan kan, is lastig te achterhalen. Een indicatie is de A-waarde die op de bijbehorende oplader staat.

Ook de Quick Charge-techniek kan zorgen dat je apparaat sneller oplaadt. Zowel de powerbank als het op te laden apparaat moeten die techiek ondersteunen om er gebruik van te kunnen maken.

De powerbank zelf kan soms sneller opladen. Dat is weer mede afhankelijk van de gebruikte oplaadbron. In het onderstaande overzicht is per powerbank te zien hoe snel hij kan laden volgens de fabrikant.

'Opladen' zegt iets over de oplaadsnelheid van de powerbank. 'Ontladen' geeft aan met welke stroomsterkte de powerbank andere apparaten kan opladen.

Beste powerbank

Vooral de top 3 behaalde goede prestaties en werd door het panel hoog beoordeeld. 1 powerbank behaalde de beloofde capaciteit bij lange na niet: de merkloze powerbank gekocht bij AliExpress.

1: AmazonBasics Portable Powerbank 10000mAh

Opladen smartphone: 3,6x .

. Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit) .

, . Grootte en gewicht: 14,3 x 7,2 x 1,5 cm / 219 gram .

/ . Opgegeven laadsnelheid: 1,5A (opladen), 2,4A (ontladen).

(opladen), (ontladen). Te koop bij: amazon.de/nl

Wij kochten hem voor ongeveer €25.

Deze powerbank is een van de lichtste van het stel, maar levert de grootste capaciteit. De flinke, maar slanke, degelijk ogende powerbank is mooi zacht afgewerkt en wordt met een fluweelzacht opbergzakje geleverd. Alles is duidelijk gemarkeerd: de aan-knop, de batterijindicatie en de ingang. Bliksemschichtjes tonen het verschil tussen de 2 uitgangen (1 of 2 A). Update 13 maart 2018 Amazon is een terugroepactie begonnen voor de powerbanks van AmazonBasics, waaronder deze. Het bedrijf meldt dat de powerbanks brandgevaarlijk zijn vanwege een risico op oververhitting en heeft ze inmiddels uit de eigen webshop gehaald. Amazon biedt gedupeerden hun geld terug in de vorm van tegoed in de eigen Amazon-webwinkel. Als je een AmazonBasics powerbank hebt gekocht, dan heb je als het goed is een e-mail ontvangen met instructies. De powerbank zelf kun je inleveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval. 2: Ikea Solbana

Opladen smartphone: 3,4x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 1 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 10,5 x 7 x 2,2 cm / 227 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 2A

Te koop bij: ikea

Wij kochten hem voor ongeveer €23

Deze naadloze en oerdegelijk ogende Ikea Solbana voelt prettig zacht en oogt strak. Wel staat de achterkant vol informatie. De Solbana past in een ruime broekzak, maar is wat dik. De duidelijke rode knop, de soepele in- en uitgang en de uitschakelbare batterij-indicatie zitten handig bij elkaar. Helaas zie je niet altijd goed of de mini-ledjes aan of uit zijn. 3: Xiaomi Mi Powerbank 10000mAh

Opladen smartphone: 3x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 1 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 9,1 x 6 x 2,1 cm / 208 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 2A

Onder andere te koop bij: bol.com plaza

Wij kochten hem voor ongeveer €30

De solide ogende Xiaomi powerbank is niet alleen bijna de kleinste en lichtste, maar volgens het panel ook de mooiste van de 10. Helaas heeft hij een halve smartphonelading minder in huis dan de 2 hierboven. Gelukkig zit er maar 1 uitgang op, want nuttige icoontjes ontbreken, behalve op de grote powerknop. 4: Intenso Q10000

Opladen smartphone: 3,4x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 14 x 7,5 x 1,4 cm / 265 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 2.1A (opladen), 3.0A (ontladen)

(opladen), (ontladen) Onder andere te koop bij: conrad.nl

Wij kochten hem voor €30

De professioneel en degelijk ogende metallic Intenso Q10000 is handig voor wie een smartphone met Quick Charge (Qualcomm 3.0) heeft. Hij is wel vrij groot en zwaar, maar ook smal en plat, dus draagbaar in een ruime broekzak. Alles zit handig bij elkaar: de powerknop, de piepkleine felgroene batterijledjes, de soms wat stroeve ingang, de uitgang en de soms wat wiebelige QC-uitgang. 5: ISY IAP 4000

Opladen smartphone: 3,3x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 9,2 x 7,8 x 2,6 cm / 235 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 1.5 (opladen), 2.1A (ontladen)

(opladen), (ontladen) Te koop bij: mediamarkt

Wij kochten hem voor ongeveer €30

De simpele ISY IAP4000 voelt prettig en best degelijk, maar het grijze plastic oogt wat goedkoop. Hij is iets te dik en lomp voor in je broekzak. Helaas zijn de aansluitingen wat stroef en is het verschil tussen beide uitgangen onduidelijk, ook in de handleiding. De batterijindicatie zit dichtbij, maar niet direct naast de powerknop, in- en uitgangen. 6: iWalk Chic 10000mAh

Opladen smartphone: 3,3x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 15,1 x 7,2 x 1,2 cm / 245 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 2.1A

Onder andere te koop bij: bol.com plaza, coolblue

Wij kochten hem voor ongeveer €28

Deze smalle, platte en zakelijke iWalk Chic is een van de mooiste. Maar wel groot en veel zwaarder dan op de verpakking staat: 245 gram ipv 180! Met de kleine wiebelige powerknop start je het opladen. De indicatieledjes, zitten wat verstopt aan de zijkant. Handig: usb-stekkers passen ook omgekeerd in de ‘reversible’ uitgangen, maar ze blijven niet altijd goed zitten. De uitgangen zijn gemarkeerd met bliksemschichtjes (1 of 2A). 7: Basetech BTP-3

Opladen smartphone: 3,4x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 10,1 x 8 x 2,3 cm / 262 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 1A (opladen), 2.1A (ontladen)

(opladen), (ontladen) Te koop bij: conrad.nl

Wij kochten hem voor ongeveer €20

De grote, basic Basetech is van mooi metaal, maar bij de witte kunststof uiteinden passen onderdelen slecht op elkaar. Hij is te lomp en zwaar voor in je broekzak. Wel zit alles fijn bij elkaar, met deels duidelijke aanduidingen. Met de powerknop start je het laden via OUT1 en OUT2 (1 en 2A), de ledjes of het zaklampje. 8: Urban Factory PBK 10.400mAh

Opladen smartphone: 3,4x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 11,3 x 7,7 x 2,2 cm / 249 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 2.1A (ontladen)

(ontladen) Te koop bij: bcc

Wij kochten hem voor €30

Zonder schaar of mes krijg je deze uit de kluiten gewassen powerbank niet uit de verpakking. De aansluitingen gaan stroef. De ingang, de 2 niet te onderscheiden uitgangen en het zaklampje zitten bij elkaar, maar het knopje en de duidelijke indicatie-ledjes zitten op de voorkant. Is directe familie van de Trust Urban. 9: Trust Urban Primo

Opladen smartphone: 3,1x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 2 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 13,9 x 6,3 x 2 cm / 281 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 2A

Onder andere te koop bij: bol.com, coolblue

Wij kochten hem voor €23

De saaie en lompe Trust Urban past in een ruime broekzak, maar is duidelijk de zwaarste. Hij voelt heel degelijk en robuust, maar de usb-poorten gaan soms heel erg stroef. De powerknop en de duidelijke felblauwe batterij-indicatie zitten bij elkaar. Zo ook de ingang en de 2 uitgangen, met aanduiding voor 1 en 2A. Met zaklampje. 10: Merkloze ’10.000mAh’ powerbank

Opladen smartphone: 0,9x

Aansluitingen: 1 micro-usb (in) , 1 usb (uit)

, Grootte en gewicht: 11 x 6,8 x 0,9 cm / 106 gram

/ Opgegeven laadsnelheid: 1A

Te koop bij: aliexpress.com

Wij kochten hem voor ongeveer €15 Deze merkloze powerbank is veel kleiner en lichter dan de andere. Al snel blijkt waarom: hij is geen 10.000 mAh, zoals op de website van Aliexpress staat, eerder 2000 mAh voor krap één smartphonelading. Ook op andere vlakken is hij geen hoogvlieger: het witte kunststof is slecht afgewerkt, aansluitingen gaan stroef en wiebelig. Verpakt in niet veel meer dan bubbelplastic in een postpakketje.

Beoordeling van het panel

In onze paneltest beoordelen 5 panelleden de powerbanks op verschillende aspecten. Hoe makkelijk neem je hem mee? Voelt hij degelijk aan? Is hij gemakkelijk in gebruik? De panelleden geven voor bediening, draagbaarheid, degelijkheid, het uiterlijk en de verpakking een score. Bekijk hieronder de gemiddelde scores.

