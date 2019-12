Smartphone gebruiken in de auto

Smartphones leiden af in het verkeer. Toch worden ze veel gebruikt voor navigeren, bellen, muziek afspelen en handige apps. Je kunt dit soort apps beter bedienen via het dashboard van je auto. Gelukkig zijn er daarvoor steeds meer ingebouwde systemen zoals Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink.

Is een smartphone in de auto veilig?

Het gebruik van een losse smartphone in de auto leidt af van het rijden en levert gevaarlijke situaties op. Een houder met telefoon op het dashboard is toegestaan, maar kan leiden tot gevaarlijk rijgedrag. Ook zijn besturingssystemen en apps niet ontworpen voor gebruik in de auto. Ze hebben vaak kleine knopjes en (te) veel bedieningsmogelijkheden. Daardoor ben je soms te lang afgeleid van het verkeer.

Smartphone bedienen via het dashboard van je auto?

Met een systeem als Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink kun je de belangrijkste apps en inhoud van je telefoon op het scherm in je dashboard gebruiken. Je bedient de telefoon via de knoppen op het stuur of met je stem (spraakbediening). Zo kun je:

hands-free bellen;

muziek afspelen, inclusief die van streamingdiensten als Spotify;

navigeren met de smartphone-apps als Google Maps, Waze of Apple Kaarten;

bepaalde apps gebruiken.

Android Auto, CarPlay en MirrorLink hebben een speciale automodus met grote knoppen en beperkte mogelijkheden. Het systeem blokkeert bovendien apps die de veiligheid in gevaar brengen. Apps die je wel mag gebruiken worden uitgebreid getest en gecertificeerd voor gebruik in de auto. Hierdoor is het aantal bruikbare apps in een nieuw aangeschafte auto beperkt. Veilige - maar nog niet geteste apps - werken daarom niet altijd.

Opkomst van MirrorLink, Carplay en Android

Tot nu toe gaf bijna elke autofabrikant een eigen draai aan de integratie van smartphones in auto’s. Sommige systemen bleken uitgebreid en werkten prettig. Andere systemen waren beperkt, lastig te bedienen en/of ondersteunden maar weinig smartphone-modellen.

Fabrikanten zochten naar meer standaardisatie. Het eerste initiatief was MirrorLink. Veel auto- en telefoonfabrikanten werkten hieraan mee. Apple introduceerde daarna een eigen alternatief: CarPlay. En Google volgde met Android Auto.

De traditionele 'infotainmentsystemen' zijn bij de meeste autofabrikanten nog steeds te verkrijgen naast CarPlay en Android Auto. Ze zijn vaak wel prijzig, maar bieden soms een vergelijkbare ervaring. We testen 'inbouwnavigatie', het navigatieonderdeel van deze systemen, met enige regelmaat.

Wat is Android Auto?

Android Auto is volgens Google ontworpen om 'afleiding te minimaliseren zodat je aandacht op de weg blijft'. Afhankelijk van de auto kun je Android Auto met het centrale touchscreen, spraak of knoppen op het stuur/dashboard bedienen.

Android Auto bestaat sinds 2015 en is inmiddels op tientallen merken en type auto's in Nederland leverbaar, meestal tegen een meerprijs. De bijbehorende officiële Android Auto-app is in Nederland echter nog steeds niet via de officiële Google Play Store verkrijgbaar.

Je zou de Android Auto-app kunnen downloaden buiten de officiële Play Store om, maar dit is niet zonder risico. Apps van dergelijke sites zouden virussen kunnen bevatten. Bovendien moet je dan de beveiliging die je beschermt tegen malafide apps van buiten de Play Store uitschakelen.

Android Auto is geschikt voor smartphones met Android versie 5 of hoger. Je sluit je smartphone meestal aan via USB. Sinds 2018 is er ook een draadloze variant van Android Auto beschikbaar. Daarvoor moet de auto wel geschikt zijn en het werkt alleen nog met Google smartphones. Apps zijn geschikt voor Android Auto als de ontwikkelaar het standaard Google-sjabloon gebruikt.

Wat is Apple CarPlay?

Volgens Apple is CarPlay 'een slimmere en veiligere manier' om een iPhone in de auto te gebruiken. Het werkt zowel draadloos als met een kabel. Apps in CarPlay bedien je met Siri-stembediening of met knoppen op het dashboard of stuur van je auto. Siri leest inkomende berichten voor en uitgaande berichten kun je inspreken. CarPlay werkt met apps van Apple-partners en apps van andere ontwikkelaars. Lees onze ervaringen met Apple CarPlay.

Wat is MirrorLink?

MirrorLink werkt samen met smartphones van Fujitsu, HTC, Huawei, LG, Samsung en Sony. Dat is maar een klein deel van alle smartphones. De spraakbediening is beperkt en de verbinding gaat via USB of draadloos. Enkele auto’s met MirrorLink zijn bijvoorbeeld: de Citroën C1, Peugeot 108, Toyota Aygo en Volkswagen Polo. Deze auto's beschikken meestal ook over CarPlay en Android Auto. De ondersteuning voor MirrorLink is beperkt. Zowel qua automerken als telefoonmodellen. MirrorLink lijkt daarmee uiteindelijk van het toneel te gaan verdwijnen.

Welke auto's hebben Android Auto en Apple CarPlay?

Bij nieuwe modellen van bijna alle grote automerken kun je tegenwoordig kiezen voor Android Auto of Apple Carplay.

Het verschil tussen Android Auto en auto’s met Android?

Verwar Android Auto niet met auto’s die het Android-besturingssysteem gebruiken. Want dan zit in het dashboardsysteem een computer met Android. Daarop kun je zonder smartphone apps installeren of internetten. Je kunt je smartphone wel koppelen.

