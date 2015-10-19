Smartphone gebruiken in de auto

Is een smartphone in de auto veilig?

Het gebruik van een losse smartphone in de auto leidt af van het rijden en levert gevaarlijke situaties op. Een houder met telefoon op het dashboard mag, maar kan leiden tot gevaarlijk rijgedrag.

Besturingssystemen en apps zijn niet ontworpen voor gebruik in de auto. Ze hebben vaak kleine knopjes en (te) veel bedieningsmogelijkheden. Daardoor ben je soms te lang afgeleid van het verkeer.

Smartphone bedienen via het dashboard

Met Android Auto en Apple CarPlay kun je de belangrijkste apps en inhoud van je telefoon op het scherm in je dashboard gebruiken. Je hebt hiervoor een moderne smartphone en ondersteuning van de auto nodig. Bij nieuwe modellen van bijna alle grote automerken kun je tegenwoordig kiezen voor Android Auto of Apple Carplay.

Je bedient de apps op je telefoon via grote knoppen op het hoofdscherm in je dashboard. Of met knoppen op het stuur of met je stem (spraakbediening). Zo kun je:

Handsfree bellen.

Muziek afspelen, inclusief die van streamingdiensten als Spotify.

Navigeren met de smartphone-apps als Google Maps, Waze of Apple Kaarten.

Bepaalde apps gebruiken.

Het systeem blokkeert bovendien apps die de veiligheid in gevaar brengen. Apps die je wel mag gebruiken worden uitgebreid getest en gecertificeerd voor gebruik in de auto. Hierdoor kun je maar een beperkt aantal apps gebruiken in je nieuwe auto. Veilige, maar nog niet geteste apps, werken daarom niet altijd.

Alternatief voor duur fabrikantsysteem

Naast Android Auto en Apple CarPlay heeft bijna iedere autofabrikant een eigen oplossing om smartphones aan je auto te koppelen. Bijvoorbeeld voor het afspelen van muziek vanaf je smartphone of handsfree bellen. Dit ingebouwde systeem wordt vaak infotainment genoemd. Navigatie is regelmatig optioneel en prijzig en de kwaliteit ervan loopt uiteen.

Android Auto en Apple CarPlay zijn een goedkopere oplossing dan de meest uitgebreide en dure infotainmentsystemen van autofabrikanten. Android Auto en Apple CarPlay zijn bij nieuwe auto's niet altijd standaard. Ze kennen soms een meerprijs, maar het werkt soms nog prettiger ook. Bij goedkopere auto's kan het de enige manier zijn om navigatie op het centrale scherm in het dashboard te tonen.

Wat is Android Auto?

Android Auto is volgens Google ontworpen om 'afleiding te minimaliseren zodat je aandacht op de weg blijft'. Afhankelijk van de auto bedien je Android Auto met het centrale touchscreen, spraak of knoppen op het stuur/dashboard.

Aansluiten gaat standaard via USB. Draadloos verbinden werkt alleen als de auto het ondersteunt (met onder andere een wifinetwerk). En je hebt dan een smartphone met minimaal Android 11 nodig of specifieke oudere Samsung of Google-modellen. Apps zijn geschikt voor Android Auto als de ontwikkelaar het standaard Google-sjabloon gebruikt.

Verschil tussen Android Auto en een auto met Android

Verwar Android Auto niet met auto’s die het Android-besturingssysteem gebruiken. Want dan zit in het dashboardsysteem een computer met Android. Daarop kun je zonder smartphone apps installeren of internetten. Je kunt je smartphone wel koppelen.

Wat is Apple CarPlay?

Volgens Apple is CarPlay 'een slimmere en veiligere manier' om een iPhone in de auto te gebruiken. Het werkt draadloos, als de auto het ondersteunt, en met een kabel. Apps in CarPlay bedien je met Siri-stembediening of met knoppen op het dashboard of stuur van je auto. Siri leest inkomende berichten voor en uitgaande berichten kun je inspreken. CarPlay werkt met apps van Apple-partners en apps van andere ontwikkelaars.