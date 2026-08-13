Philips OneUp: elektrisch dweilen zonder emmer

Conclusie

De Philips OneUp is vooral een handige elektrische dweil voor wie snel een harde vloer wil opfrissen. Hij is relatief licht, stil en wendbaar. De brede dweilkop zorgt ervoor dat je vlot een groot oppervlak meeneemt. Ook prettig: je hebt geen emmer nodig. Je hoeft de dweil ook niet tussendoor handmatig uit te wringen.

Toch is de OneUp geen wondermiddel tegen hardnekkige vlekken. Mosterd, jam en koffiedrab gingen er redelijk goed af. Hij had wel meer moeite met opgedroogde voetstappen en kalkzeep. Ook werd de vloer in onze test behoorlijk nat. Dat is iets om rekening mee te houden, vooral bij houten vloeren.

Verder zijn er wat praktische minpunten. De watertanks zijn klein en de meegeleverde usb-kabel is kort. De dweil zelf moet je na gebruik wassen en na ongeveer een half jaar vervangen. Ook heb je volgens Philips voor het beste resultaat speciaal reinigingsmiddel nodig. Dat maakt de OneUp handig in gebruik, maar niet onderhoudsvrij.

Wat is de OneUp?

De Philips OneUp is een elektrische dweil voor harde vloeren. Er zijn 2 uitvoeringen:

De 3000-series (XV3101/01). Prijs: €90.

De 5000-series (XV5113/01). Prijs: €140.

Hij is niet geschikt voor tapijt. Tijdens het dweilen geeft het apparaat schoon water af aan de dweil en zuigt het vuile water weer op. Daardoor heb je geen emmer nodig en hoef je de dweil niet steeds uit te spoelen of uit te wringen.

De OneUp heeft een dubbele watertank. Een deel voor schoon water en een deel voor vuil water. Op de afbeelding zie je de watertanks van de 5000-series. De vuilwatertank moet je regelmatig schoonmaken, anders kan hij gaan stinken.

Je zet de dweil aan met een aan-uitknop. Daarna begint het water te lopen. Philips raadt aan een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel toe te voegen aan het water in de schoonwatertank. Er wordt 1 flesje schoonmaakmiddel meegeleverd. Los kost het middel €18 voor 2 flesjes van 40 ml (te vinden met typenummer XV1892). Je kunt ook water gebruiken zonder schoonmaakmiddel. Hij werkt zowel met koud als warm water.

Dweilen en vlekken verwijderen

De OneUp doet goed wat je van een elektrische dweil mag verwachten. Namelijk een harde vloer snel opfrissen. De dweilkop is 35 cm breed. Dat is behoorlijk breed voor een elektrisch apparaat in deze categorie. Daardoor neem je veel oppervlak mee. De dweil is ook wendbaar. De kop kan 360 graden draaien. Daardoor beweeg je makkelijk om meubels heen.

Bij vlekken zijn de resultaten wisselend. Mosterd, jam en koffiedrab gingen er best goed af. Opgedroogde voetstappen en kalkzeep bleken lastiger. Verwacht dus niet dat de OneUp hardnekkig vuil altijd zonder moeite verwijdert. Soms moet je gewoon flink schrobben zoals met een gewone dweil.

Houd er rekening mee dat de dweil wel steeds nieuw water krijgt. Maar tijdens het dweilen wordt hij niet volledig schoon zoals wanneer je een gewone dweil zelf uitspoelt en uitwringt. Daardoor dweil je deels met een dweil die vuil vasthoudt.

De vloer wordt wel nat genoeg. In onze test zelfs erg nat. Vooral als we de hoogste vochtigheidsstand op de 5000-series gebruiken. Wees daarom voorzichtig op vochtgevoelige vloeren, zoals hout en laminaat.

Speciale dweilpads

De meegeleverde dweil is speciaal ontworpen voor de OneUp. Je klikt hem vast op de voet. Dat is niet moeilijk, maar het moet wel in een specifieke positie en je ziet niet altijd goed wat je doet. Het verwijderen van de dweil gaat ook redelijk, maar is niet echt geschikt om met je voet te doen. Je moet dus met je handen de vieze dweil aanraken.

De dweilpad kan in de wasmachine op 40 °C in een halfvolle trommel. Kies geen intensief programma. Anders gaat de pad stuk in de was. Philips adviseert om hem na een half jaar te vervangen. Er wordt 1 dweil meegeleverd. Extra dweilen zijn los te koop voor €20 per stuk (te vinden met typenummer XV1882). Er zijn ook speciale dweilpads voor houten en tegelvloeren te koop.

Eenvoudige bediening

De bediening is eenvoudig. De knoppen zitten ongeveer halverwege het apparaat en zijn tijdens het gebruik niet heel goed zichtbaar. De indicatorlampjes zijn fel, maar klein.

De handleiding bestaat vooral uit plaatjes, met weinig tekst en beperkte uitleg. De plaatjes zijn wel gedetailleerd, maar de informatie is summier.

Prettig in gebruik

De OneUp weegt iets meer dan 2 kilo en is daardoor goed hanteerbaar. Door de lengte van de steel is hij ook geschikt voor langere gebruikers. Hij is wel wat zwaarder dan een gewone (handmatige) dweil.

De dweilkop is breed is, de kop draait soepel en het apparaat werkt stil. Dat maakt dweilen met de OneUp prettig. Wel duurt het even voordat de dweilpad goed nat is. En na afloop moet je de vuilwatertank legen en schoonmaken, de dweilpad wassen en het apparaat opbergen of ophangen.

Water bijvullen en legen

De OneUp heeft een dubbele watertank met een tank voor schoon en een voor vies water. Met ongeveer 0,3 liter per reservoir zijn ze niet groot.

Het bijvullen zelf is eenvoudig, maar het loshalen van onderdelen kan beter. Bij de 5000-series vonden we het verwijderen van de vuilwatertank onhandig, omdat er weinig grip is. Bij de 3000-series gaat dat makkelijker door de ontgrendelknop. Het reservoir loshalen gaat wat stroef, maar legen is daarna eenvoudig.

Lange accuduur én lang opladen

De 3000-series gaat op 1 acculading 1,5 uur mee. De 5000-series ongeveer 2 uur. Dat is zelfs langer dan Philips claimt (respectievelijk 50 en 70 minuten). Het opladen van de 5000-series gaat met 3,5 uur een stuk sneller dan bij de 3000-series met 6 uur.

Opladen gaat via een usb-kabel. Die kabel vonden we kort, waardoor opladen in de praktijk minder handig kan zijn. Ook blijft de OneUp niet zelfstandig rechtop staan. Je kunt hem wel ophangen aan een haakje.

Verschil tussen de 3000- en 5000-series

De Philips OneUp is er in 2 uitvoeringen, die technisch gelijk zijn. Er zijn wel een paar verschillen: