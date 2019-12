Getest: Samsung Galaxy Tab S6

Nieuws|De meest luxe Android-tablet heeft een upgrade gekregen. De onlangs geteste Samsung Galaxy Tab S6 is een behoorlijk complete tablet die vol zit met allerlei handigheidjes. Wel is hij met €700 stevig aan de prijs.

Samsung en Apple zijn dit jaar druk bezig met het uitbrengen van nieuwe tablets. Tot nu toe hebben beide merken 3 nieuwe modellen in 2019 ontwikkeld. Daar komen nu 2 Samsung-tablets bij. We lichten de Tab S6 van €700 uit, de nieuwste versie van de luxe Tab S-serie.

Bekijk ook het testresultaat van de veel goedkopere Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) van €150.

Samsung Galaxy Tab S6: veel extra's

De Galaxy Tab S6 is de opvolger van de Tab S4 van vorig jaar en in mindere mate van de goedkopere Tab S5e van eerder dit jaar. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

Grotere opslagruimte ten opzichte van Tab S4

De basisversie heeft maar liefst 128GB opslag, een verdubbeling ten opzichte van de Tab S4. Je kunt dit nog vergroten met een SD-kaart van maximaal 1 TB.

Ook is het werkgeheugen uitgebreid van 4 naar 6 GB. Dat is een welkome verbetering aangezien Android best veel geheugen gebruikt. De tablet kan hierdoor meer apps op de achtergrond open houden.

Er is ook een 256 GB-versie met 8 GB werkgeheugen.

Magnetische stilus

De S Pen werd ook bij Tab S4 meegeleverd. Nieuw aan deze pen bij de Tab S6 is dat je hem magnetisch kunt bevestigen. Ook wordt hij dan opgeladen. De bevestiging zit wel aan de achterkant waardoor je de tablet niet tegelijk kunt neerleggen en gebruiken.

Dubbele camera

De Tab S6 heeft een dubbele camera met een 13 megapixel-lens en een 5 megapixel-groothoeklens. Met de eerste schiet je behoorlijk goede foto's. Met de groothoeklens leg je meer van de omgeving vast op je foto's, al zijn die wel een stuk minder scherp.

Vingerafdrukscanner

Er zit een vingerafdrukscanner onder het scherm waarmee je de tablet kunt ontgrendelen door je vinger tegen het scherm te houden. Daarvoor heb je geen extra knop nodig die ruimte inneemt en ben je niet aangewezen op alleen een wachtwoord of gezichtsherkenning, zoals bij de Tab S4.

Draadloze audio

Niet alles is een verbetering. Zo heeft Samsung gekozen om de 3,5mm-koptelefoonaansluiting op de Tab S6 weg te laten. Je kunt dus alleen geluid doorsturen via draadloze audio of via een verloopstekker in de USB C-poort. Apple deed vorig jaar hetzelfde met de iPad Pro. Ben je volledig overgestapt op bluetooth-audio, dan is deze aansluiting natuurlijk niet meer relevant.

We hebben het testresultaat van de Tab S6 toegevoegd aan onze productvergelijker.

Bekijk ook hoe hij zich verhoudt ten opzichte van de grote concurrent van Apple, de iPad Pro 11 (2018).

Prijs en beschikbaarheid

De Tab S6 inclusief S Pen is bij de meeste winkels te koop voor €700 en is beschikbaar in de kleuren blauw, grijs en rosé goud. De versie met 4G kost €780, evenals de versie met 256GB opslag en 8GB RAM.

Voor een meerprijs van €180 koop je het losse 'Book Cover'-toetsenbord bij de tablet. Deze vernieuwde versie heeft een touchpad en kickstand-houder waarmee je de tablet kunt neerzetten.

