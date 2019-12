Nieuwe Samsung Galaxy Tablets en Microsoft Surface Go getest

Nieuws|In oktober 2018 hebben we 3 nieuwe tablets getest. De luxe Samsung Galaxy Tab S4 en meer betaalbare Galaxy Tab A 10.5 gooien beide hoge ogen. Liever een Windows-tablet? De Microsoft Surface Go is een compacte 2-in-1 pc die als tablet behoorlijk goed uit de verf komt.

In onze vergelijker kun je deze en andere tablets vergelijken. Zo kies je de tablet die het beste bij je past.

Samsung Galaxy Tab S4 en Tab A 10.5 (2018)

De Samsung Galaxy Tab A uit 2016 was aan vernieuwing toe, hoewel het nog steeds een van de populairste tablets in de winkel is. De verschillen met de nieuwe Tab A 10.5 zijn best groot, en de prijs helaas ook. Dat geldt minder voor de luxe Galaxy Tab S4, die weinig verbeteringen biedt ten opzichte van de Tab S3.

Galaxy Tab S4

De Galaxy Tab S4 is het nieuwe topmodel van Samsung en lijkt veel op zijn voorganger, de Galaxy Tab S3. Het meest opvallende verschil in onze test is de langere accuduur bij video's afspelen (16 versus 12 uur). Daarnaast heeft de Tab S4 meer opslagruimte en een iets groter scherm, van 10.5 in plaats van 9.7 inch. Ook heeft Samsung gekozen voor een schermverhouding van 16:10 (beter bij video's afspelen), in plaats van de meer vierkante 4:3-verhouding (beter voor internetten).

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Door de hogere introductieprijs van de Tab A 10.5 (€320) is het niet echt meer een goedkope tablet te noemen, zoals de Tab A 10.1 uit 2016 (die momenteel €200 kost). De nieuwe Tab A is eerder een concurrent van de betaalbare iPad (2018). Samsung heeft de kwaliteit in ieder geval flink opgeschroefd: behuizing, speakers, (snel)lader en scherm zijn duidelijk beter dan bij zijn voorganger.

Ondersteuning voor de S Pen

Bij de Galaxy Tab S4 wordt de ’S Pen’ aanraakpen meegeleverd door Samsung, terwijl de goedkopere Tab A 10.5 het zonder ondersteuning van de S Pen moet doen. Wil je digitaal tekenen of handgeschreven aantekenen maken, dan is dat een belangrijk verschil.

Voor Windows-liefhebbers: Microsoft Surface Go

Heb je geen interesse in een van de nieuwe Samsung-tablets, of überhaupt in een Android-tablet? We hebben daarnaast ook de Microsoft Surface Go getest. Deze Windows-tablet is het kleinere en goedkopere broertje van de Surface Pro en haalt in onze test een prima resultaat. Vooral voor scholieren of studenten die een betaalbare laptop of 2-in-1 pc zoeken, is het een interessante optie.

Waar zijn de iPads?

In deze testupdate hebben we geen nieuwe iPads aan de vergelijker toegevoegd, omdat Apple geen nieuwe modellen heeft uitgebracht. Dat deed het merk voor het laatst in mei dit jaar, met de nieuwe betaalbare iPad (2018). De eerstvolgende iPad die we verwachten is een update van de iPad Pro 10.5 (2017), ergens dit jaar of begin volgend jaar.