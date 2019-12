Smalle vaatwassers getest

Wast en droogt prima

We testen 5 smalle vaatwassers, waarvan 3 vrijstaand en 2 inbouw. De inbouw en vrijstaande vaatwassers van Siemens heeft ook een technisch gelijke Bosch-variant. Vooral de resultaten van de smalle vaatwassers van Bosch en Siemens zijn uitstekend! De was- en droogprestaties doen niet onder voor een normale vaatwasser. Bekijk alle resultaten van de geteste smalle vaatwassersresultaten.

Verbruik per wasbeurt

We meten het water- en energieverbruik per wasbeurt. Met zo’n 12 liter voor het hoofdprogramma, liggen ze mooi op het gemiddelde. Met energie zijn ze vrij zuinig. Maar per wasbeurt wordt er minder vaat schoon gewassen omdat er minder in de machine past. De programmaduur valt met iets minder dan 2 uur ook mee.

Minder breed, minder vaat

Een standaard vaatwasser is 60 cm breed, een smalle vaatwasser 45 cm. Dit betekent dat er minder vaat in past. Vooral met grote pannen kan het wat passen en meten zijn. Voorheen konden er maximaal 9 couverts in smalle vaatwassers, de geteste smalle vaatwassers zijn allemaal geschikt voor 10 couverts. De smalle vaatwassers van Bosch en Siemens hebben een lade voor het bestek, waardoor je de gehele onderste korf kunt gebruiken.

Voordelig?

De smalle vaatwassers zijn vooral voordelig in kastruimte. De aanschafprijs van de vaatwassers ligt niet bepaald laag. Zo kost de smalle inbouw van Bosch bijna €1000. Bekijk de recente prijzen van vaatwassers in de vergelijker.

