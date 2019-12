Test zonnebrandsprays voor kinderen

In 2019 testten we zonnebrandsprays voor kinderen met beschermingsfactor SPF 50 of 50+. Van de 14 geteste sprays krijgt er 1 een onvoldoende omdat deze een te lage bescherming biedt tegen UVA. Bekijk de uitkomsten van de test.

Opvallende punten uit de laatste test (2019)

Te weinig bescherming tegen UVA (1 spray).

Aanwezigheid mogelijk hormoonverstorende stoffen (1 spray).

Aanwezigheid allergenen (1 spray).

Update juli 2019

De Fotoprotector Pediatrics SPF 50+ zonnebrandspray voor kinderen van ISDIN, die onze Belgische collega's (Test Aankoop) testten, is in België tijdelijk van de markt gehaald omdat hij een veel lagere SPF (16,5) had dan op de verpakking werd beloofd (50).

Dit product is ook in Nederland te koop. We hebben hiervan melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het merk wordt (voornamelijk) aangeboden bij online drogisten en bij Bol.com. Het product is sinds juli ook in België weer in de verkoop.

Test Aankoop heeft zijn advies niet aangepast.

Welke merken hebben we getest?

2019 (voor kinderen: SPF 50 en 50+) 2018 (sprays SPF 30) 2017 (crèmes SPF 30) Alphanova Sun

Aptonia

Biodermal

Cien

Etos

Eucerin

Garnier

Hema

Kruidvat

Lancaster

Nivea

Vichy

Vision

Zenova Aptonia

Australian Gold

Biodermal

Etos

Garnier

Hema

Ladival

Lancaster

La Roche Posay

Lovea

Lucovitaal

Nivea

RoC

Solait

Vision Biotherm

Cien

Clarins

Clinique

Eucerin

Europrofit

Garnier

Hema

La Roche Posay

Lavera

Nivea

Solait

Vichy

Yves Rocher

Kooptips zonnebrand

Duurdere zonnebrandmiddelen zijn niet beter dan goedkope. In onze zonnebrandmiddelentest van 2017 vielen zelfs 2 dure middelen door de mand omdat ze een veel lagere SPF hadden dan vermeld.

Koop een zonnebrandmiddel dat naast bescherming tegen UVB-straling ook beschermt tegen UVA. Die herken je aan een logo van een blauwe cirkel met daarin UVA op de verpakking.

Koop een zonnebrandmiddel dat je lekker vindt smeren, fijn op de huid vindt en lekker vindt ruiken. Dan is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk voldoende gebruikt.

