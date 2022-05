Regels voor ingrediënten

Voor ingrediënten in verzorgingsproducten gelden Europese regels. Daarin staat in welke producten ze mogen zitten en in welke hoeveelheden.

Ingrediënten van cosmetische producten zijn op verpakkingen altijd op dezelfde manier beschreven. Namelijk volgens de Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten (INCI). Zo kun je ze goed herkennen. Ze staan in volgorde van concentratie: waar het meeste van in zit, staat dus vooraan. Meestal is dat water.

Hoeveel er van iets in zit, hoeft niet op de verpakking te staan. Maar de fabrikant moet wel altijd meer informatie geven als je daar om vraagt. Er moeten daarom ook contactgegevens op het product staan en een productienummer. Als je voorzorgsmaatregelen moet nemen voordat je een product gebruikt, moet dat ook op de verpakking staan.

Hoe schadelijk is een ingrediënt?

Als er een stof in cosmetica zit die misschien schadelijk is, betekent dat niet dat het ook kwaad kan. Je huid laat niet alles door. Bovendien hangt het ook af van wat voor verzorgingsproduct het is. Shampoo en douchegel spoel je af, zonnebrandcrème of bodylotion blijven langer op je huid zitten. Ook gaat het om de concentratie: hoeveel gebruik je ervan? En welke producten gebruik je nog meer?

Het effect van een ingrediënt kan per persoon verschillen. De een heeft een gevoeliger huid dan de ander. En baby's en kleine kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen. Baby's en kinderen tot 3 jaar zijn gevoeliger voor alles wat hun hormoonhuishouding kan beïnvloeden, omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn.

Niet alle ingrediënten zijn onschuldig

Er zijn duizenden bestanddelen die kunnen voorkomen in cosmetica en verzorgingsproducten. Wij vinden niet alle ingrediënten even onschuldig. Van onderstaande stoffen vinden we dat ze niet thuishoren in cosmetica en zeker niet in persoonlijke verzorgingsproducten voor kinderen.

Het gaat onder meer om stoffen die we in onze onderzoeken naar babydoekjes en zonnebrandmiddelen tegenkwamen. Onze buitenlandse collega's doen ook regelmatig onderzoek naar cosmetica, bijvoorbeeld naar lippenbalsem. Ook deze informatie hebben we hieronder opgenomen. Sommige bestanddelen worden vermeld omdat we er vragen over kregen.

Vermijd deze stoffen

Bronopol

Bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) is een conserveringsmiddel en geeft het giftige en kankerverwekkende formaldehyde af. Ook kun je er allergisch voor zijn. Er mag maximaal 0,1% bronopol in een product zitten.

Butylphenyl methylpropional (BMHCA)

Butylphenyl methylpropional (BMHCA) is een geurstof. De stof is niet verboden, maar producten met deze stof worden afgeraden door de SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety). Het gaat dan om cosmetische producten die je afspoelt of op je huid aanbrengt. We vonden dit ingrediënt in sommige zonnebrandmiddelen.

EDC's / hormoonverstoorders

EDC's zijn hormoonverstoorders: stoffen die ons hormonaal systeem nabootsen en veranderen. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en gezondheidseffecten hebben op langere termijn. Verschillende EDC's zijn al verboden of mogen maar beperkt worden gebruikt.

Ons advies: vermijd producten met EDC's die je op je huid smeert. Er zijn namelijk veiliger alternatieven. In een douchegel of shampoo spoel je ze weg en is het mogelijke effect vele malen kleiner en de impact dus laag.

Kom je deze ingrediënten tegen op de verpakking van een cosmeticaproduct, dan kun je het product beter vermijden:

Propylparaben en butylparaben (en verwante zouten)

Methylparaben en ethylparaben; opletten bij baby's en kleine kinderen

Ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate) ; opletten bij baby's, kinderen en zwangeren

(octinoxate) opletten bij baby's, kinderen en zwangeren Butylhydroxyanisole BHA

Benzophenon-1

Cyclomethicone (D5), alleen vermijden in sprays

Cyclotetrasiloxane (D4)

Oxybenzone (benzophenone-3)

Triclosan

In onze test zonnebrandmiddelen melden we het wanneer we een van deze stoffen hebben aangetroffen. Producten met deze stoffen krijgen puntenaftrek.

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC)

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC) is een geurstof. Deze stof is sinds 2019 verboden, omdat hierover veel allergieën worden gemeld. We vonden HICC in zonnebrandmiddelen.

Methylisothiazolinone (MI of MIT)

Methylisothiazolinone (MI) is een conserveringsmiddel. Het mag alleen gebruikt worden in producten die je afspoelt, zoals zeep en shampoo. Ook mag er niet meer dan 0,0015% van deze stof in een product zitten. Er mag geen MI zitten in verzorgingsproducten die je niet af- of uitspoelt, bijvoorbeeld zonnebrandmiddelen en vochtige doekjes.

Parabenen

Parabenen zijn een groep conserveringsmiddelen. Een aantal parabenen wordt ervan verdacht hormoonverstorend (EDC) te zijn. Bovendien zijn veel mensen er allergisch voor. Of ergens parabenen in zitten, kun je vaak (maar niet altijd) opmaken uit de benaming op de ingrediëntenlijst.

Parabenen worden steeds minder gebruikt in cosmetica. Je ziet weleens op een verpakking staan 'Vrij van parabenen' of '0% parabenen'. En ook als dat er niet op staat zitten ze er vaak niet meer in.

Propylparabeen en butylparabeen mogen niet meer worden gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten die je niet afspoelt. Bijvoorbeeld crèmes en lotions voor billetjes van kinderen onder de 3 jaar. In andere persoonlijke verzorgingsproducten mogen deze stoffen binnen bepaalde grenzen gebruikt worden.

In Denemarken zijn propylparabenen en butylparabenen verboden in alle persoonlijke verzorgingsproducten voor kinderen jonger dan 3 jaar. Vermijd ook make-up sets voor kinderen met deze ingrediënten. Ook als je kind ouder is dan 3 jaar. Deze make-up is vooral voor de ogen en lippen. Juist deze huid is dun en gevoelig.

Petrolatum

Petrolatum is een minerale olie. Het is verboden, tenzij de fabrikant de herkomst ervan kan melden. Hij moet daarmee kunnen aantonen dat de grondstof waarvan het is gemaakt niet kankerverwekkend is.

We troffen dit ingrediënt aan op een make-up set voor kinderen.

Lees meer over minerale oliën in lippenbalsem.

Triethanolamine

Triethanolamine kan voorkomen in make-up. De stof staat op een lijst met ingrediënten die alleen onder bepaalde voorwaarden in cosmetica mogen zitten. In reactie met sommige andere ingrediënten kan triethanolamine gevaarlijk zijn.

Specifiek voor baby's en kleine kinderen: parfum en allergenen

Als baby's vanaf de geboorte aan allergenen worden blootgesteld, is de kans veel groter dat ze allergieën ontwikkelen. Daarom zijn we extra kritisch op allergenen en parfum in babyproducten: ze horen er niet in.

Verder maken we bij onze tests een weloverwogen selectie van allergenen die we afraden. Voor kinderen raden we producten met sterke allergenen af. Dat geldt bijvoorbeeld voor linalool en benzylalcohol. Ook minder sterke allergenen zien we liever niet in verzorgingsproducten voor kinderen. Producten met deze stoffen krijgen van ons geen aanbeveling, maar we raden ze ook niet direct af.

Ook natuurlijke ingrediënten kunnen een allergie oproepen. We vinden verzorgingsproducten voor baby's met deze extracten daarom niet zo'n goede keus.

Lees ook ons onderzoek naar babydoekjes.

Deze stoffen liever niet...

Phenoxyethanol

Phenoxyethanol is een conserveringsmiddel met een slechte naam. Bij ons onderzoek naar babydoekjes bevatten 7 van de 69 merken doekjes phenoxyethanol. Deze doekjes raden we niet af, maar kun je beter niet gebruiken. In hoge hoeveelheden kan phenoxyethanol schadelijk en irriterend zijn.

In hoeveelheden waarin het in babydoekjes zit, zou het wettelijk gezien veilig moeten zijn. Er mag maximaal 1% van de chemische stof in persoonlijke verzorgingsproducten zitten. Als er meer in zit, moet dat vermeld worden.

Hoe zit het met deze stoffen?

Titaniumdioxide

Titaniumdioxide (E171) wordt gebruikt als witte kleurstof. Het komt voor in voeding, maar ook in verzorgingsproducten zoals tandpasta en in geneesmiddelen. Op verzorgingsproducten herken je titaniumdioxide ook wel aan het nummer CI 77891.

Uit onderzoek van de Europese voedselautoriteit EFSA blijkt dat titaniumdioxide niet meer als veilig voedingsadditief mag worden beschouwd. Eerder riepen wij de Europese Commissie (EC) al op om het gebruik van titaniumdioxide in voedsel te verbieden. Dit deden wij samen met andere Europese consumentenorganisaties. De EC gaat daar nu over in gesprek met de lidstaten.

Ook over het gebruik in geneesmiddelen bestaan er twijfels. En de gevolgen voor titaniumdioxide in verzorgingsproducten die je deels oraal binnenkrijgt zijn nog onduidelijk. Denk aan tandpasta en lippenbalsem. Titaniumdioxide kan niet door de huid worden opgenomen. Dus er is geen risico voor verzorgingsproducten met titaniumdioxide die je op de huid smeert.

Natriumbenzoaat

Natriumbenzoaat (benzoat of sodium benzoate) is een conserveringsmiddel. Het zit bijvoorbeeld in shampoo en crèmes en soms in billendoekjes. Het wordt veel gebruikt en is relatief onschuldig. Er is wettelijk vastgelegd hoeveel natriumbenzoaat een product mag bevatten.

Alcoholen

Er zijn verschillende soorten alcohol. Het is vaak een oplosmiddel voor andere ingrediënten en zorgt ervoor dat het product sneller opdroogt. Bijvoorbeeld in zonnebrandsprays die niet vettig zijn en geen waas achter laten.

Sommige soorten alcohol zijn onschuldig, zoals panthenol (provitamine B5) en tocopherol (vitamine E). Benzyl-alcoholen zijn weer allergenen.

MOSH en MOAH in lippenbalsem

Er is twijfel over de veiligheid van MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons / verzadigde koolwaterstoffen) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons / aromatische koolwaterstoffen), maar de precieze gezondheidsrisico's zijn nog onduidelijk.

In voedingsmiddelen worden ze gezien als verdachte stof, maar op de huid kan het volgens huidige inzichten geen kwaad. Deze stoffen zitten vaak ook in lippenbalsem. Je eet lippenbalsem weliswaar niet op, maar je krijgt het wel makkelijk binnen. Daarom is voorzichtigheid geboden. We adviseren lippenbalsems met minerale oliën te mijden, zeker voor kinderen.

Helaas kun je op de verpakking en aan de ingrediëntenlijst niet zien of er MOSH en MOAH in een product zitten. Wel kun je bepaalde ingrediënten mijden omdat ze een risico vormen op MOSH en MOAH.

Lippenbalsem voor kinderen uit de test van de Belgische Consumentenbond die goed uit de test kwamen, zijn:

Hema care (niet speciaal voor kinderen)

Kruidvat aardbeiengeur

Kruidvat Fruitig kers-aroma

Natuurlijke ingrediënten

Zijn natuurlijke ingrediënten beter? Niet per definitie, je kunt immers bijna overal allergisch voor zijn. En de ingrediënten die op de verpakking worden aangeprezen zijn soms juist allergenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel plantenextracten: citrusextracten, olijfolie, rozen, koriander, avocado, kamille. Zelfs voor aloë vera kun je allergisch zijn.

Oxybenzone (benzophenone-3) en octinoxate (ethylhexyl methoxycinnamate)

Deze stoffen komen soms voor in zonnebrandmiddelen. Ze zijn in opspraak omdat ze (mogelijk) hormoonverstorend zijn en omdat deze stoffen koraal aantasten.

In sommige tropische gebieden is gebruik van zonnebrandmiddel met deze stoffen verboden. Een 'reef safe'-zonnebrandmiddel bevat deze ingrediënten niet. Het mag ook geen nanodeeltjes bevatten van bijvoorbeeld zinkoxide en titaniumdioxide.

Lees meer over de impact van zonnebrandmiddelen op het milieu.

Talk

Veel gebruikt maar niet zonder risico is talk. Talk is risicovol omdat er gevallen bekend zijn waarbij dit middel in cosmetica verontreinigd was met asbest.

Kleurstoffen

Op make-up en cosmetica staan in de ingrediëntenlijst ook aanduidingen die beginnen met CI gevolgd door een aantal cijfers. Dit zijn kleurstoffen.

Aan het gebruik van kleurstoffen zijn regels gebonden. CI 17200 is een kleurstof met strenge restricties.

Bekijk ook: