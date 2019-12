Reisapotheek: welke zelfzorgmiddelen neem je mee?

Wie goed voorbereid op reis gaat, zorg ook voor een reisapotheek. Wat er niet mag ontbreken in je koffer?

Reisapotheek

Wie goed voorbereid op reis gaat, neemt ook een reisapotheek mee. Apothekersvereniging KNMP adviseert om de volgende middelen mee te nemen op vakantie:

Een wondontsmettingsmiddel, zoals Betadine of Braunol.

Een pijnstillend en koortsdempend middel, zoals paracetamol.

Een middel tegen jeuk en insectenbeten.

Middel bij verstopping, zoals lactulose, macrogol of bisacodyl.

Een middel bij diarree, zoals loperamide (Imodium) en/of ORS (oral rehydration salts). Loperamide remt een te sterk voortstuwende beweging van de darm. ORS gebruik je om het tekort aan water, suikers en zouten aan te vullen wat door diarree veroorzaakt wordt.

Cyclizine, cinnarizine of meclozine. Deze middelen werken bij misselijkheid, braken en duizeligheid door reisziekte. Cinnarizine werkt ook tegen allergische reacties.

Zonnebrandcrème

Eenmaal geopend zijn veel middelen vaak korter houdbaar dan de datum op de verpakking vermeldt. Lees meer over de houdbaarheid van medicijnen.

Verre of lange reizen

Bespreek met je arts, apotheek of de GGD welke extra maatregelen er gelden voor exotische bestemmingen of als je voor een langere tijd op reis gaat. Denk onder andere aan:

Vaccinaties

Malariatabletten

Klamboe

Insectenafweermiddel met DEET

Middelen tegen hoogteziekte

Veel aanvullende verzekeringen vergoeden reisvaccinaties.

Tip: kleine verpakkingen

Neem je de middelen alleen uit voorzorg mee? Dan kun je het beste kleine verpakkingen kopen. Dit is misschien per pil of poeder wat duurder, maar je bent wel goedkoper uit als je ze toch niet gebruikt en moet weggooien.