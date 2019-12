Zelfzorg bij hooikoorts

Bloemen en bomen die bloeien, de eerste zonnestralen: voor velen is de lente een verademing. Voor mensen met hooikoorts ligt dat vaak wat anders. In de lente beginnen of verergeren de klachten bij hen vaak. Wat kun je zelf doen om je hooikoortsklachten te verminderen?

Wat is hooikoorts?

Hooikoorts is een allergie die vooral (maar niet alleen) voorkomt in de lente- en zomermaanden. Bij hooikoorts reageert het immuunsysteem op pollen van bomen en grassen. Hierbij komt de stof histamine vrij, die zorgt voor het opzwellen van slijmvliezen en een prikkeling van de zenuwuiteinden. Bijbehorende klachten zijn niezen, jeuk aan neus en ogen, geïrriteerde ogen en een loopneus.

Als je last hebt van hooikoorts is het verstandig om zo veel mogelijk binnen te blijven op dagen dat er veel pollen in de lucht zijn en deuren en ramen gesloten te houden. Draag een zonnebril als je naar buiten gaat en wrijf niet in je ogen.

Zelfzorgmiddelen bij hooikoorts

Voor medicijnen tegen hooikoorts hoef je niet altijd direct naar de huisarts. In de drogisterij of apotheek zijn medicijnen te koop die goed kunnen werken tegen hooikoortsklachten.

Medicijnen met antihistaminica

De beste zelfzorgmiddelen bij hooikoorts bevatten antihistaminica. Dit zijn stoffen die de werking van histamine blokkeren. Loratadine en cetirizine zijn vergelijkbare antihistaminica die je zonder recept kunt kopen. Antihistaminica hebben weinig bijwerkingen en wisselwerkingen met andere medicijnen.

Mensen met een ernstig verminderde nierfunctie, een ernstige leverfunctiestoornis, bij klachten waarbij urine achterblijft in de blaas, zoals een vergrote prostaat of epilepsie kunnen het beste hun arts of apotheker om advies vragen voor zij starten met antihistaminica.

Zoutoplossing

Sommige mensen met hooikoorts spoelen de neus met een zoutoplossing. Veel bewijs dat dit helpt is er niet, maar het kan een aanvulling vormen op behandeling met medicijnen.

Homeopathische middelen

Er zijn verschillende homeopathische middelen bij hooikoorts beschikbaar. Denk aan groot hoefblad, cellulosepoeder en Luffeel neusspray. Van de meeste homeopathische en plantaardige middelen is geen of onvoldoende betrouwbaar onderzoek beschikbaar. Homeopathische middelen worden daarom ook niet aangeraden bij de behandeling van hooikoorts.

Naar de huisarts

Als iemand liever een neusspray gebruikt dan tabletten met antihistaminica voor zijn klachten, dan kan de huisarts ook een neusspray met een antihistaminicum voorschrijven (bijvoorbeeld levocabastine of azelastine), of oogdruppels met een antihistaminicum als je enkel last hebt van je ogen. Wie zeer regelmatig of langer dan 4 weken achtereen last heeft van hooikoorts, kan baat hebben bij een ander soort receptgeneesmiddel. De huisarts kan dan een neusspray voorschrijven met een ontstekingsremmend middel: een corticosteroïd.

In sommige gevallen is het verstandig om naar de huisarts te gaan bij hooikoortsklachten:

Wanneer je zwanger bent.

Als je borstvoeding geeft.

Wanneer je kind last heeft. Een voortdurend verstopte neus kan namelijk ook wijzen op iets anders, zoals neuspoliepen. Een arts kan dit onderzoeken.

Als je last hebt van benauwdheid, ontstoken ogen, aanhoudende oorpijn of hoofdpijn.

Wanneer zelfzorgmiddelen niet helpen.

