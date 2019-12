Apothekers negeren ‘medische noodzaak’ bij uitgifte medicijn

Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Apothekers zijn bij de uitgifte van medicijnen afhankelijk van het medicijnbeleid van zorgverzekeraars. Bij het zogenoemde preferentiebeleid of voorkeursbeleid kiest de zorgverzekeraar per werkzame stof 1 fabrikant. De apotheker moet het merk van die fabrikant leveren aan de patiënt. De patiënt krijgt van de verzekeraar geen vergoeding voor medicijnen met dezelfde werkzame stof van andere producenten. Ténzij de arts aangeeft dat er een medische noodzaak is voor een ander medicijn.

Medische noodzaak

Bij medische noodzaak is behandeling met het voorkeursmedicijn onverantwoord. Bijvoorbeeld omdat een patiënt niet tegen de hulpstoffen kan die het middel bevat. De arts zet dan op het recept dat er een medische noodzaak voor het merkgeneesmiddel is. De apotheker mag dit niet zomaar negeren. Als de apotheker twijfelt over de medische noodzaak, kan hij dit afstemmen met de arts.

Onderzoek Patiëntenfederatie

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt nu dat apothekers in 28% van de gevallen de term medische noodzaak niet respecteren. 86% van de mensen die het voorgeschreven middel niet meekreeg, maakte hier bezwaar tegen. In de meeste gevallen tevergeefs. Vaak gaf de apotheker niet toe of verwees hij door naar de arts of zorgverzekeraar.

Standpunt Consumentenbond

Wat ons betreft is een check op doelmatigheid door de apotheker goed, maar mag dat niet op individuele basis gebeuren. Als de arts een middel voorschrijft met medische noodzaak, dan moet de apotheker dat middel ook aan de patiënt geven. Achteraf kan de apotheker de arts dan aanspreken. Maar de patiënt mag hier geen last van hebben op het moment dat hij het geneesmiddel komt afhalen.

Klagen

Patiënten die hun medisch noodzakelijke medicijn niet meekrijgen, kunnen een klacht indienen bij de apotheek. Komen zij er met de apotheek niet uit, dan kunnen ze de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Daarna kunnen ze eventueel nog naar de Geschillencommissie Openbare Apotheken, onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Je kunt ook aan je zorgverzekeraar vragen om contact met de apotheek op te nemen. De verzekeraar kan dan vragen om alsnog het voorgeschreven middel leveren.

