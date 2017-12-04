Fysiotherapie: beperkte vergoeding ondanks ruime dekking

Behandeling voortijdig stopgezet

Zorgverzekeraars blijken hun beloftes bij fysiotherapieverzekeringen lang niet altijd na te komen. Zij bieden dure zorgpolissen aan met dekkingen tot wel 40 behandelingen per jaar. Tegelijkertijd sluiten zij contracten af met fysiotherapeuten waarin wordt afgesproken dat per aandoening slechts een beperkt aantal behandelingen mag worden gegeven.

Als patiënt krijg je dus niet per se het aantal behandelingen dat je nodig hebt. Met name chronisch zieken worden hiervan de dupe, omdat zij vrijwel altijd langer behandeling nodig hebben dan gezonde patiënten.

Patiënten 'rondpompen'

Bovendien worden fysiotherapeuten die doorgaan met behandelen afgestraft. Zij lopen het risico op een tariefkorting of zelfs het verliezen van het contract met de zorgverzekeraar. Praktijken die zich wel aan deze afspraken houden, mogen hun hogere tarieven blijven hanteren of krijgen zelfs meer.

Fysiotherapeuten zoeken daarom voortdurend creatieve oplossingen om toch te kunnen blijven behandelen, zo bleek uit eerder onderzoek van de Consumentenbond. Bijvoorbeeld door patiënten ‘rond te pompen’ tussen behandelaren binnen één praktijk, of tussen verschillende praktijken. Ideaal is dat uiteraard niet.

Duidelijkheid scheppen

De Consumentenbond vindt dat bij het aangaan van de zorgverzekering duidelijk moet zijn welke beperkingen eraan kleven, zodat verzekerden niet voor dit soort verrassingen komen te staan. Voor de consument die fysiotherapie nodig heeft, is het bovendien bijna onmogelijk om vooraf uit te rekenen wat zijn behandeling gaat kosten. Wij vinden dat de te verwachten kosten vooraf bekend horen te zijn.

Is een aanvullende verzekering nodig?

Ben je gezond en beoefen je geen sport waarbij je veel kans maakt op blessures? Dan heb je waarschijnlijk geen of alleen een kleine aanvullende verzekering nodig voor fysiotherapie. Een dekking met veel behandelingen is sowieso af te raden. Mocht je die al nodig hebben, dan kan de therapeut ze nog niet altijd geven vanwege afspraken met de verzekeraar. Wil je toch een ruime aanvullende dekking, lees dan goed de voorwaarden en ga na welk deel van je behandeling wordt vergoed.

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