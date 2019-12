Fysiotherapie: beperkte vergoeding ondanks ruime dekking

Nieuws|Veel zorgverzekeraars bieden ruime - en dure - aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie. Daarmee denk je goed verzekerd te zijn als patiënt. Maar let op: fysiotherapeuten mogen van sommige zorgverzekeraars niet meer dan 6 tot 7 behandelingen per aandoening geven. Je behandeling kan dus eerder stopgezet worden dan wenselijk is.